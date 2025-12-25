　
社會 社會焦點 保障人權

600公尺全黑！花蓮吉安18支路燈電纜慘偷　損失20萬

▲▼遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉近位於光華五街至光華八街路段，長達約六百公尺、共十八支路燈的地下電纜，遭小偷以專業工具大規模剪斷偷走，導致原本守護居民夜歸安全的重要照明，在一夜之間全面熄滅，不僅影響行車視線，更對鄰近居民與長者夜間通行安全造成重大威脅。

鄉長游淑貞於24日親赴現場會勘，實地查看遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞，神情沉重地表示：「被切斷的不只是電纜，更是鄉親回家的安全感！」她強調，路燈是基礎卻關鍵的公共安全設施，公所對任何破壞公物、危害公安的行為，絕不容忍！

▲▼遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

經建設課勘查，竊賊疑似動用專業切割器具，強行破壞已焊接鎖固的保護設施，將電纜洗劫一空，初估復原經費將超過新台幣二十萬元，造成公帑損失，更嚴重的是，讓人煙稀少路段陷入夜間無照明的高風險狀態。游淑貞指出：「在這樣的路段，每一盞燈，都是長輩散步、居民返家的安全依靠，路燈不亮，就可能增加跌倒、車禍等意外風險。」

▲▼遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞（中）現場會勘，神情沉重地表示：「被切斷的不只是電纜，更是鄉親回家的安全感！」

公所於接獲光華村長石福春通報後，第一時間即由建設課聯繫維管廠商前往處理，發現並非單一零件損壞，而是大範圍的惡意竊盜。由於該路段路燈電纜已非首次遭竊，這不僅是破壞公共設施，更是對公權力的公然挑釁。初步已責成建設課研議加強防護措施，並規劃近期於重點路口加裝監視系統，同時完成報案程序，積極與警政單位合作，全力追查不法。

▲▼遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞也親自致電吉安分局長陳盈元，表達將與村鄰長、警方共同建構社區治安防護網絡的決心，期盼跨單位協力，有效嚇阻宵小行徑。石福春村長也表示，該路段因人車較少，屢成竊賊下手目標，他呼籲民眾切勿貪圖私利破壞公物，因為真正受害的是每日通行的在地鄉親。

「吉安是我們共同的家！」游淑貞強調，公所不僅會站在第一線守護安全，更期待鄉親成為社區的守望者。她呼籲民眾，若發現路燈異常、或見到可疑人士於電桿周邊徘徊，請立即通報吉安鄉公所或警方；透過公私協力，攜手拉起堅實的治安防護網，讓幸福家園永續溫暖明亮。

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」
台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
獨／遭孫生加害女性出面！　「我仍未成年」
高雄4屁孩生態公園「踩踏虐魚」！　超扯畫面曝光
最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了
林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

