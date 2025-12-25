　
國際

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

▲吳哥窟遊客驟減，導遊收入暴跌八成。（圖／資料照）

▲吳哥窟遊客驟減，導遊收入暴跌八成。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

受柬泰邊境衝突影響，柬埔寨著名觀光景點吳哥古蹟遊客大幅減少，園區內異常冷清。專門提供導覽服務的導遊拉塔納（Bun Ratana）表示，光是12月就有超過10個旅行團取消行程，他的收入較去年同期銳減約8成，僅剩約150美元（約4,700台幣）。他強調，暹粒本身仍安全，但遊客因恐懼取消行程，讓當地旅行社、攤販與嘟嘟車司機生意慘淡。

▲▼泰國和柬埔寨邊境衝突，柬埔寨在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透）

▲柬埔寨先前在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透）

衝突造成恐慌　學生四處逃竄

泰柬衝突已造成至少86人死亡，泰國仍對柬埔寨邊境進行空襲，嚇得當地學校學生驚慌逃出教室。這種動盪局勢加劇觀光業困境，使吳哥窟及周邊景點遊客大減，攤販與司機收入幾乎腰斬。

吳哥窟園區位於暹粒省，距泰國邊境僅約兩小時車程，保存高棉帝國時期多座寺廟，包括巴戎寺（Bayon）與吳哥窟（Angkor Wat）。多名外國遊客表示，暹粒目前仍安全，衝突並未影響他們的旅遊計畫。專家指出，衝擊主要集中在陸路區域旅行，而非全球對柬埔寨的觀光需求，中國旅客甚至增加。

▲▼泰柬邊境衝突再起，柬埔寨邊境暹粒省（Siem Reap）的民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨邊境暹粒省（Siem Reap）的民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

觀光業遭受重創　業者叫苦連天

觀光業約占柬埔寨GDP的10%，去年入境旅客創下670萬人次新高，但今年6月至11月，吳哥門票銷售較去年同期至少減少17%。旅行社訂單下降，嘟嘟車司機及攤販收入大幅下滑，攤販甚至表示「幾乎看不到遊客」。

泰國旅行社業者指出，陸路關口關閉與衝突升溫，無法告知旅客何時能前往柬埔寨，前往邊境的小巴士班次也全面停駛。專家分析，衝擊集中在區域陸路交通，而媒體報導與網路詐騙事件增加了恐懼感，使旅遊業短期受創。

官員樂觀看待　衝突結束後遊客可望回流

柬埔寨官員表示，邊境衝突與跨國詐騙問題確實影響觀光業，但相信衝突結束後遊客將逐步回流。他說：「衝突愈早結束，遊客就會愈快回來。」觀光業者亦期盼局勢平穩，讓吳哥窟及暹粒旅遊業早日恢復活力。

吳哥窟柬泰衝突觀光減少暹粒安全旅遊經濟

