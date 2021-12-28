總統選舉爆「論文抄襲」！尹錫悅妻道歉也沒用　被曝曾複製貼上42%

▲南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅妻子金建希。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅之妻、文創企業COVANA代表金建希（김건희）近來被爆出多起爭議，繼疑似涉嫌在水原女子大學等5所大學擔任兼職講師時在履歷表上謊報20多處學經歷，而她也於26日針對此事召開記者會致歉，如今又被韓媒爆料，她就讀淑明女子大學教育研究所美術教育學時所著述的碩士論文，光是抄襲的部分就占了42%。

根據《韓聯社》，金建希過去在水原女子大學、翰林聖心大學、瑞逸大學、安養大學、國民大學擔任兼職講師與兼任教授時，疑似涉嫌在其遞交的履歷表上偽造學經歷達20處，遭到民生經濟研究所等公民團體向警方遞狀提出告訴，首爾警察廳反腐敗暨公共犯罪搜查隊今（28）日接手調查。

該團體表示，當時的校方、學生、家長是該事件最大的受害者。

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

金建希26日下午3時選擇前往國民力量位於首爾汝矣島的總部召開記者會，針對偽造學經歷一事向全國民眾道歉，她首先對台下以90度鞠躬，接著在講台前拿起3張A4的講稿，進行約7分鐘長的道歉演說，由於此次是她首度以「總統候選人配偶」的身份公開露面，她在過程中相當緊張、聲音顫抖，總共提到6次與道歉相關的單字。

眼見丈夫尹錫悅與競爭對手李在明（共同民主黨）在民調支持度上呈現黃金死亡交叉，金建希選擇對外公開露面道歉，想藉此挽救尹錫悅的聲望。不過，韓媒《JTBC News》於昨（27）日晚間的新聞報導中加碼爆料，金建希的碩士論文抄襲達42%，該份論文成為金建希日後能夠在美術界占有一席之地的基礎。

報導指出，金建希從就讀淑明女子大學教育研究所美術教育學系，1999年6月獲取碩士學位時所遞交的論文中，該論文主要分析瑞士裔德國籍的抽象畫家保羅•克利（Paul Klee），在長達48頁的論文中，約有43頁的內容被發現疑似抄襲1980至90年代出版的其他相似研究主題論文、書籍，382個段落中有250個段落內容相仿，而這些內容並未被金建希標記進「參考文獻」中。

▲金建希彎腰90度鞠躬道歉。（圖／CFP）

隨著論文段落與內容的不同，其所「參考」的著作來源也不同。首先在討論保羅•克利「時代背景」的內容中，被發現內容幾乎與蘭伯特（Rosemary Lambert）的《20世紀美術史》雷同；而在討論「繪畫背景」的內容，則被發現複製、移植自1995年出版的保羅•克利作品翻譯書籍。

對此，國民力量選舉對策委員會首席副發言人崔芝賢（최지현，律師）辯解，稱「不能用現今對論文的研究倫理標準，套用至1999年刊出的論文」。

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