韓候選人尹錫悅妻「關鍵音檔」曝！諷刺Me Too女秘書　疑干涉大選

▲尹錫悅之妻金建希去年12月底在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於今年3月9日舉行總統大選，距今只剩50天，最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅先前曾因多次失言（稱前總統全斗煥政治手腕高明）、與黨代表李俊錫內鬨、與前選舉對策委員長（助選團隊）金鍾仁鬧不和而使支持度慘跌，如今在民調稍稍回升後，卻又面臨配偶金建希與記者的通話內容遭公開，這恐怕將對大選局勢產生劇烈衝擊。

尹錫悅的妻子金建希（김건희）過去在水原女子大學、翰林聖心大學、瑞逸大學、安養大學、國民大學受聘兼職代課講師時，曾在遞交的履歷表偽造20處學經歷，甚至2014年至國民大學受聘為兼任教授，之後卻在該段經歷上稱自己是「副教授」，種種爆料罪證確鑿，使她最後於2021年12月26日在國民力量位於首爾汝矣島的總部召開記者會致歉。

如今，金建希於去年7月至12月與網路媒體「首爾之聲」（서울의 소리）記者李明洙（이명수，音譯）高達52次、總計長達7小時的通話錄音檔，在電視台MBC於16日播放的時事節目《探查報導Straight》被正式公開，內容包括她拉攏李姓記者進入尹錫悅的助選團隊，顯示其多次干涉丈夫尹錫悅的選舉。

▼MBC《探查報導Straight》公開金建希與記者李明洙７個小時、52次的通話內容



金建希在通話中表示，因犯下性騷、#Me Too事件入獄的前忠清南道知事安熙正「很可憐」；稱國民力量不是一個好黨，指國民力量屢不配合才造成丈夫尹錫悅民調下跌，並提及前法務部長曹國被檢方調查時的內幕。

她甚至表示，「若我（指尹錫悅）成功掌握政權，那麼（他們）一定不會全身而退！權力這種東西，只要成功獲取權力，偵查機關就會開始立案展開調查，權力是很可怕的。」

金建希與記者李明洙在通話中以「姐弟」互稱，她試圖拉攏擅長獲取情報的記者李明洙進入尹錫悅的助選團隊，表示「如果我們當選總統，對明洙（你）而言當然很好啊，會得到許多個人層面的利益。假設我老公當選總統，弟弟你得到最多好處啦！假設李在明當選，你想他會照顧你嗎？想都別想了！」

▼南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅之妻金建希。（圖／CFP）

金建希提到丈夫尹錫悅參政的背景，「在檢察總長屆滿後成為總統候選人，這做夢根本連想都想不到吧？誰能算到（我丈夫）能夠成為總統候選人？誰助長這一切？就是文在寅政府助長這一切的啊！你以為是保守派陣營（指國民力量）嗎？才不是，他們只想吃掉一切！搞政治啊，要清楚敵人總是站在自己的陣營裡。」

金建希在通話中提到前忠清南道知事安熙正性侵、性騷隨行貼身秘書金智恩，後來遭金智恩「#Me Too」爆料的背景，「保守派至少吃乾抹淨後懂得收尾，這個世界沒有便宜的事，所以（保守派政治人物）才比較不會爆發Me Too，Me Too之所以會爆發，就是因為他們沒給女生錢啊！沒收到錢、又想搞外遇，哈哈哈，我全都懂啊！說真的，我認為安熙正很可憐啊，我跟大叔都站在他這邊。」

▼前首爾市長朴元淳、前忠清南道知事安熙正、前釜山市長吳巨敦等共同民主黨人士接連身陷性醜聞。（圖／翻攝自維基百科）

▲壁畫「茱莉的男人們」被指疑似暗諷尹錫悅妻子金建希。（圖／翻攝自韓網）

另外，2021年7月首爾市鐘路區某二手書店建築外牆被畫上諷刺金建希的壁畫「茱莉的夢」、「第一夫人之夢」，寬15公尺、長2.5公尺，金髮碧眼女孩旁標註「茱莉的男人們」，包括2000年醫師某某、2005年趙會長、2006年某一般檢察官、2006年楊檢察官、2007年BM代表、2008年金姓主播、2009年尹女婿檢察官（被暗指尹錫悅）；還有謠言指稱，金建希過去曾和已婚的檢察官同居、甚至還上夜店。

對此，金建希也在通話中否認，「我有必要和有婦之夫同居嗎？有一起拍的照片能夠舉證的話當然好啊，哪個媽媽會自己女兒賣給有婦之夫？我媽錢也很多啊！（中略），你說我跟楊檢察官去捷克嗎？那是我們一起去的背包旅行，他老婆也知情啊，原本她老婆也要跟著去，但最後因為在美國有行程所以才取消。」

金建希表示，「還有，我的性格很討厭吵鬧，根本不會去什麼夜店，我是一個非常有『靈性』的人，我還不如趁那些時間多讀幾本書，和道士們討論人生真理。」

針對以上各種爆料，金建希向電視台MBC表示，自己從未干涉尹錫悅的選舉、也從未干涉助選團隊的事務。

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