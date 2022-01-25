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台鐵工會不滿「公司化」條例　撂狠話要罷工：我們不是白痴或奴才

▲▼下班司機員行經事故地點也鳴笛致哀。（圖／記者張君豪攝）

▲台鐵將進行公司化改革。（圖／記者張君豪攝）

記者李宜秦／台北報導

去年4月發生台鐵太魯閣出軌事故，交通部長王國材承諾，將於三年內完成台鐵公司化，王日前指出，初步目標於下個立法院會期送審公司化條例。台鐵企業工會今日表示，若交通部在未與工會達成共識前送審，工會不排除發起罷工行動，痛批「鐵路員工不是白痴，更不是奴才」。

王國材18日於交通部新春記者會上表示，近日已先到基隆分會與台鐵同仁交換意見，本來是要在上個會期將公司化條例送入立法院，不過因為許多同仁還不了解條例，還需花時間到地方公會說明，初步希望能在下個會期、也就是過年後送交立法院。

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▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，司機員佩黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵工會不滿公司會條例，喊話要罷工。（圖／記者林敬旻攝）

台鐵企業工會今日發布聲明表示，強烈要求台鐵局，在行政院、交通部未與本會針對92年行政院函中所承諾之各項訴求，達成溝通共識前，禁止將公司化草案送至交通部，切勿違反公務機關之誠實信用原則。

台鐵工會表示，警告杜局長及台鐵局內公司化相關業管主管，切勿私相授受，逕自破壞勞資關係，此舉將遭受全體員工群起抗議，勢必造成重大勞資衝突，甚至罷工。

台鐵工會指出，對於交通部先射箭再畫靶、打假球、不顧及台鐵未來及全體員工權益之改革，本會堅決反對，且必須強調，錯誤政策加諸執行的力道，所反饋的損害將無可估計，工會痛批「鐵路員工不是白痴，更不是奴才，我們即將展現強大團結，抗議不公不義」。

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