英相強生「派對門」醜聞連環爆！　封城期間在官邸開生日趴

▲英相強生因「派對門」醜聞遭到逼宮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）先前被爆料封城期間在官邸唐寧街開趴，重挫執政威信與保守黨支持度，23日唐寧街發言人坦承，2020年6月英國第一次封城期間，強生和官員在官邸曾短暫群聚慶祝他的生日。

CNN報導，唐寧街發言人在一項聲明中表示，一批官員在2020年6月19日強生生日當天，在內閣會議室結束會議後替為強生慶生，「首相只露面不超過10分鐘」。

雖然「慶生趴」僅舉辦不超過10分鐘，但根據英國首次封城期間的防疫社交規定，所有室內聚會皆是被禁止的，室外集會只允許最多6人。

報導引述「ITV News」消息指出，強生在封城期間的慶生趴共有2場，其中一場於當天下午在內閣辦公室舉辦，主辦人正是強生的妻子凱利（Carrie），現場共有30人群聚慶生；唐寧街內部消息向CNN證實，主辦人確實是凱利，生日快樂歌也由她領唱。另一場則在晚間於牆生官邸舉辦，強生的家人和朋友們全都到場。

報導指出，與會的大多是強生的核心關係圈人士，但唐寧街否認所有關於違反封城規定的爆料和指控，發言人堅稱，「這完全和事實不符，為了配合防疫規定，首相和家庭成員是在戶外舉辦小型的慶生會。」

強生因為被爆料在封城期間於夏天舉辦花園派對，以及聖誕節時在唐寧街開趴，過去數周遭受工黨甚至同黨的保守黨人士圍剿，並且正遭受調查。相關調查報告將在這幾天出爐，很可能是壓垮強生的最後一根稻草。

強生的支持率在「派對門」醜聞爆發後瞬間跳水，保守黨人也開始將他視為拖累全黨的累贅，上周的2項民調更顯示，高達3分之2的選民希望他辭職下台。

看在英國民眾眼裡，強生團隊危機處理的方式也相當拙劣，首先被問及相關派對時，強生最初的回應是駁斥其為假消息，當證據確鑿時他又改口稱不知情，當她人在現場的照片被披露後，他堅持「不知道那個聚會是一場派對」，表示自己一直以為那是工作場合。

由於派對時間是英國女王的丈夫菲利浦親王葬禮的前一日，因為當時全英國上下都必須遵守防疫規定，女王為此在聖喬治禮拜堂還必須孤身一人坐在位子上悼念亡夫，強生因此被迫和女王道歉。