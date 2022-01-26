牆上驚見超過10公分巨蚊！人妻怕被咬　一聽真相秒放過

記者黃翊婷／綜合報導

家中牆上突然驚見一隻「XXXL版的蚊子」！一名已婚女老師26日在臉書PO出一張照片表示，發現一隻超過10公分的巨蚊，不知道是什麼，「被咬到會不會變蚊子人？」意外掀起網友熱議。其實，這種蚊子叫做「大蚊（Crane fly）」，不會叮咬人，而且對環境有益，只靠喝水能存活1至2週。

▲原PO發文詢問牆上的巨蚊到底是什麼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，「這蚊子超過10公分，被咬到會不會變蚊子人？這啥鬼東東？」而在附上的圖片中，只見一隻「放大版的蚊子」穩穩停留在白色的牆壁上，畫面相當驚人。

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不過，很快就有網友認出，這其實是無害的大蚊，「這是大蚊，吃素的」、「多半出現在水氣太多、潮溼的地方，比蚊子好太多了，不咬人也不吵人」。還有網友留言開玩笑，「阿嬤養的」、「被咬到就要注意有沒有長翅膀」、「Boss蚊后，會噴隱形斗篷」、「被咬到會變超級英雄」、「這不是蚊子，是空拍機」。

而原PO也在得知巨蚊的真相後，於留言區回覆，「原來是出家蚊，那先不殺牠。」

至於什麼是大蚊，根據行政院農委會特生中心自然保育季刊第85期介紹，大蚊的胸背部有「V型縫線」特徵，翅膀呈窄長型，6隻長腳超過體長2倍，雖然長得像放大版的蚊子，但沒有和蚊子一樣細長的刺吸式口器，因此不會叮咬人，只靠喝水能存活1到2週。另外，根據國外研究指出，大蚊的成蟲和幼蟲可以作為其他動物的食物資源，幼蟲還能像蚯蚓一樣分解腐植質，進而改善土質，是對環境有益的無害昆蟲。

▼大蚊不會叮咬人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）