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超商結帳找零收到「龍銀」　超稀有圖騰釣出行家：賺到了

網友在臉書社團《爆廢公社》社團發文，簡短表示超商結帳找零收到「龍銀」。（圖／翻攝自中央造幣廠）

▲網友在臉書社團《爆廢公社》社團發文，簡短表示超商結帳找零收到「龍銀」。（圖／翻攝自中央造幣廠）

圖文／CTWANT

偽鈔問題在台灣頗受關注，許多店家收到千元大鈔時都會端詳再三、確認真偽。有網友就分享，收到一枚特殊的10元，裡面的圖案不是常見的國父頭像，而他曬出硬幣照片，讓許多內行人紛紛驚呼對方「賺到了」！

網友在臉書社團《爆廢公社》社團發文，簡短表示超商結帳找零收到「龍銀」。（圖／翻攝自爆廢公社臉書社團）

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▲網友在臉書社團《爆廢公社》社團發文，簡短表示超商結帳找零收到「龍銀」。（圖／翻攝自爆廢公社臉書社團）

這位網友在臉書社團《爆廢公社》社團發文，簡短表示自己「超商結帳找零收到這一枚」，隨後附上硬幣的正照片，只見該枚硬幣正面是一個龍的圖案，上面還寫著「慶祝千禧年」字樣，原來是中央造幣廠發行的特殊紀念幣。

許多內行網友紛紛留言「想收」

▲許多內行網友紛紛留言「想收」。（圖／翻攝自爆廢公社臉書社團）

當時超商店員還訝異表示，「這是什麼東西、還能用嗎」？照片曝光後，許多內行網友紛紛留言回覆，「這是骨董耶，有20年歷史」、「硬幣年齡都比店員年紀大，不知道正常」；也有網友表示，「還有一個更少人知道的錢幣，霧社抗日幣面額20元」。

中央造幣廠的網頁可見，上面還有不少特殊圖案的10 元流通幣。（圖／翻攝自中央造幣廠）

▲中央造幣廠的網頁可見，上面還有不少特殊圖案的10 元流通幣。（圖／翻攝自中央造幣廠）

這款紀念幣又被暱稱「龍銀」。（圖／翻攝自中央造幣廠）

▲這款紀念幣又被暱稱「龍銀」。（圖／翻攝自中央造幣廠）

被暱稱「龍銀」的流通性紀念幣，緣起是為了迎接西元2000年的到來，展望人類攜手合作、共建嶄新地球村所特別發行，鑄造數量僅有5000萬枚，確實是枚別具特殊意義的紀念幣。其實打開中央造幣廠的網頁可見，上面還有不少特殊圖案的10 元流通幣。

特殊款式的10 元硬幣，網路價格飆漲。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲特殊款式的10 元硬幣，網路價格飆漲。（圖／翻攝自蝦皮購物）

雖說是流通貨幣，不過在市面上仍屬罕見，拍賣網路上，凡是特殊款式的10 元硬幣，價格甚至可來到450元台幣，至於另一款同樣是千禧龍年的50元紀念幣，競拍價格則是來到2600元台幣。

另一款同樣是2000千禧龍年的50元紀念幣，竟拍價格則是來到2600元台幣。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

▲另一款同樣是2000千禧龍年的50元紀念幣，竟拍價格則是來到2600元台幣。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

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