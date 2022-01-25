　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要求車貸刪電話被嗆「你把手機丟掉比較快」　苦主1招反擊

記者黃翊婷／綜合報導

大多數民眾應該都有接過股市基金投資、車貸等推銷電話，桃園一名網友24日在臉書PO文表示，接到某車貸的推銷電話，拒絕的同時要求對方刪除自己的電話號碼，沒想到竟然被嗆「你要不要把手機丟掉比較快」，後來又接到一通，他乾脆放著給對方自己講，「然後他掛掉了又打來，我又放著，沒幾秒就掛了。」

▲▼手機通話,電磁波。（圖／記者洪巧藍攝）

▲原PO拒絕車貸推銷被嗆「你要不要把手機丟掉比較快」。（示意圖／記者洪巧藍攝，與本文當事人無關）

「現在車貸講話都這麼嗆嗎？」原PO在臉書爆廢公社二館的文章中提到，接到一通車貸的推銷電話，對方詢問要不要辦貸款，他回答不需要，並補上一句「可以麻煩幫我把我的電話刪除嗎？」結果竟被回嗆「你要不要把手機丟掉比較快」，還被掛電話，讓他超級傻眼，「有沒有人有其他更誇張的經歷？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這篇文章公開不到一天，就吸引超過千名網友按讚，並留言分享自身的奇葩經歷，「上次第四台的打來推薦網路也是，跟他說不用，被說『你不用太囂張』就掛斷」、「遇過一個我剛好在忙打來的，我直接說不需要然後掛電話，他居然又打來問『為什麼掛我電話』，於是我又再掛一次」、「接過貸款的，說我目前在上班不方便接聽電話，被嗆『那你可以不要接電話啊』」。

而原PO也在留言處回報，剛剛又接到一通推銷電話，乾脆放著給對方自己講，「然後他掛掉了又打來，我又放著，沒幾秒就掛了。」

還有不少網友提供個人的反擊方式，「我都直接麥克風靜音，放著讓他講」、「我會問腳踏車可不可以貸款」、「我自稱還沒滿18歲」、「我才不多廢話，直接謝謝不需要就掛掉了」。

ET快訊
LIVE／網紅台南JOSH遭妻暴打新家如戰場　只因婚宴延期
林秉樞藏13女私密照！　單親媽、首長女秘書受害
快訊／家暴台南Josh　老婆Amber手寫信道歉了！
快訊／納豆爆二度出血！　緊急動手術
快訊／新竹再傳確診足跡！　去KTV歡唱5小時
快訊／2歲童遭撞死「媽崩潰哭吼」！　司機當場下跪
男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」　她崩潰狂哭：我命賤
鴻海子公司宣布「尾牙獎項全重抽」！　員工傻眼了
快訊／2歲男童住家巷口遭撞！　當場身亡
快訊／韓天后歌手宣布結婚！　「他讓我知道幸福」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忘了193cm老公！小隻馬人妻「笑曝翻車照」　4萬人羨煞：超夢幻

趕在春節前！國1桃園交流道改善工程今通車　下午14時開放上路

Omicron疫情未歇　彰化縣醫療院所春節持續提供疫苗施打

重播台南Josh結婚紀錄片！網見「謎樣笑容」1句話有玄機：頭皮發麻

板橋妹銀行開戶　保全「加LINE想認識」：個資不會外流！網轟提告

快訊／家暴Josh　老婆Amber手寫信道歉！認了：情緒控管有問題

20分鐘內驗出結果！　全球首款「新冠晶片檢測」台灣研發製作

竹縣再傳確診者足跡！尖石KTV歡唱5小時　衛生局急匡41人

今起涼2天回暖！「更強冷空氣」春節報到　小年夜一路冷到初一

拉麵店被狂排才美味？　中午這款APP免排「等一下爽一年」

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

聽到開門聲！貼心柴微笑迎接　叼小床給馬麻：趕快躺下休息❤

忘了193cm老公！小隻馬人妻「笑曝翻車照」　4萬人羨煞：超夢幻

趕在春節前！國1桃園交流道改善工程今通車　下午14時開放上路

Omicron疫情未歇　彰化縣醫療院所春節持續提供疫苗施打

重播台南Josh結婚紀錄片！網見「謎樣笑容」1句話有玄機：頭皮發麻

板橋妹銀行開戶　保全「加LINE想認識」：個資不會外流！網轟提告

快訊／家暴Josh　老婆Amber手寫信道歉！認了：情緒控管有問題

20分鐘內驗出結果！　全球首款「新冠晶片檢測」台灣研發製作

竹縣再傳確診者足跡！尖石KTV歡唱5小時　衛生局急匡41人

今起涼2天回暖！「更強冷空氣」春節報到　小年夜一路冷到初一

拉麵店被狂排才美味？　中午這款APP免排「等一下爽一年」

快訊／納豆經紀人發聲明！

原物料齊漲　手搖飲知名品牌堅持凍漲與消費者站在一起　

匈牙利奧運吊環金牌染疫病逝　確診前剛打疫苗還未有足夠抗體

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

有焦香味的限量叉燒飯！高雄人氣平價拉麵　湯頭濃醇清爽不油膩

華信航空引進全新Kiosk自助報到機　讓旅客安心體驗、Fun心旅遊

陸30省今年GDP增長目標「全設5%以上」　海南定9%野心最大

餐飲業強制實聯制！台東落實5大防疫措施　即日起加強稽查

忘了193cm老公！小隻馬人妻「笑曝翻車照」　4萬人羨煞：超夢幻

卡地亞時尚翻玩紅金喜氣色　年節限量穿搭單品吸睛

生活熱門新聞

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

納豆腦出血進加護　醫曝黃金恢復期

過年她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫嗆：離婚

「全台濕2天」雨最多時間曝　強冷空氣陪過年探10℃

納豆腦出血送醫！營養師曝5中風前兆

網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」

北市春節第三劑今9點開搶　限2.1萬劑

桃園單獨升三級？　醫曝「人性」恐怖後果

即／有學生確診！桃園增1幼兒園今起停課14天

好友都在家　台大仁醫：親戚一來，全家中Omicron

更多熱門

相關新聞

熱褲妹大露屁股蛋！　8秒彈跳片震暈全網

熱褲妹大露屁股蛋！　8秒彈跳片震暈全網

國外一名辣妹在草地上做趴射射擊訓練，畫面上只見她穿熱褲大方露出屁股蛋，肉彈隨著子彈發射的後座力不斷彈跳，臉書一名網友轉傳後，差點把其他網友震到瘋掉，「8秒影片我看了快一小時」。

超商結帳找零收到「龍銀」　巷子內喊：賺到了

超商結帳找零收到「龍銀」　巷子內喊：賺到了

妹：我哥是青蛙屬性男子漢　正解笑翻

妹：我哥是青蛙屬性男子漢　正解笑翻

公車上打翻酸辣湯裝沒事　女下秒滑倒

公車上打翻酸辣湯裝沒事　女下秒滑倒

師12字封印下學期課本　家長笑翻

師12字封印下學期課本　家長笑翻

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

納豆經紀人「粉專底下」曝病況真相！　看侯友宜PO文超慌

總統府鮮肉憲兵6年崩壞　對比照震撼千人

茄子蛋《浪子回頭》男星3年婚變！老婆突發單身宣言

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

快訊／高端新冠疫苗「第三針追加劑」　抗體數據出爐

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面