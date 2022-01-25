要求車貸刪電話被嗆「你把手機丟掉比較快」　苦主1招反擊

記者黃翊婷／綜合報導

大多數民眾應該都有接過股市基金投資、車貸等推銷電話，桃園一名網友24日在臉書PO文表示，接到某車貸的推銷電話，拒絕的同時要求對方刪除自己的電話號碼，沒想到竟然被嗆「你要不要把手機丟掉比較快」，後來又接到一通，他乾脆放著給對方自己講，「然後他掛掉了又打來，我又放著，沒幾秒就掛了。」

▲原PO拒絕車貸推銷被嗆「你要不要把手機丟掉比較快」。（示意圖／記者洪巧藍攝，與本文當事人無關）

「現在車貸講話都這麼嗆嗎？」原PO在臉書爆廢公社二館的文章中提到，接到一通車貸的推銷電話，對方詢問要不要辦貸款，他回答不需要，並補上一句「可以麻煩幫我把我的電話刪除嗎？」結果竟被回嗆「你要不要把手機丟掉比較快」，還被掛電話，讓他超級傻眼，「有沒有人有其他更誇張的經歷？」

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這篇文章公開不到一天，就吸引超過千名網友按讚，並留言分享自身的奇葩經歷，「上次第四台的打來推薦網路也是，跟他說不用，被說『你不用太囂張』就掛斷」、「遇過一個我剛好在忙打來的，我直接說不需要然後掛電話，他居然又打來問『為什麼掛我電話』，於是我又再掛一次」、「接過貸款的，說我目前在上班不方便接聽電話，被嗆『那你可以不要接電話啊』」。

而原PO也在留言處回報，剛剛又接到一通推銷電話，乾脆放著給對方自己講，「然後他掛掉了又打來，我又放著，沒幾秒就掛了。」

還有不少網友提供個人的反擊方式，「我都直接麥克風靜音，放著讓他講」、「我會問腳踏車可不可以貸款」、「我自稱還沒滿18歲」、「我才不多廢話，直接謝謝不需要就掛掉了」。