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林秉樞共犯結構曝！女助理扮網軍發動毀滅戰　多金存款專人P圖

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

▲檢察官查出林秉樞(右)囚禁虐打高嘉瑜相關犯行背後，還有2女1男涉嫌共犯。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

男子林秉樞去年以不雅照要脅囚禁、暴打民進黨立委高嘉瑜，案經專案小組2個月偵辦，發現林秉樞原來不是獨自犯案，期間他還指使賴姓、郭姓女助理，以及賴姓男子協助他匿名恐嚇高嘉瑜、變造ATM提款單，新北地檢署25日依妨害秘密、恐嚇等8大罪名起訴林秉樞，請求法院從重判刑，3共犯則獲緩起訴。

檢方起訴指出，林秉樞2021年9 月17 日凌晨，就趁與高嘉瑜視訊電話時，用IPHONE 12 手機偷偷截圖高嘉瑜裸露身體隱私部位的影像 9 張。11 月10日，林秉樞指示賴姓女助理以人頭帳號，到高嘉瑜等公眾人物的臉書張貼：「 女立委，妳和有夫之婦上床，介入妳之前同學家庭的事實。我們有妳親口承認的錄音，也有妳同學太太的佐證。你若再刪除，再否認，我們立刻公布錄音。（歡迎提告，證據我們馬上提上法院）」。

當天晚上，賴女又在高嘉瑜上TVBS直播節目《新聞大白話》時，接連抖內留言：「妳自己想清楚，想不想爆料」等文字，使高嘉瑜心生畏懼。11日晚間，林秉樞約高嘉瑜到他住的板橋馥都飯店房間，拘禁並暴打高嘉瑜，逼高嘉瑜寫下不利馬姓前男友的文章及傳送訊息，直到隔天12日下午，才讓有預定行程的高嘉瑜離開。

▲▼林秉樞高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

▲高嘉瑜(左)遭林秉樞囚禁飯店打到全身是傷。（圖／記者游宗樺攝，高嘉瑜提供）

但是高嘉瑜並沒有因此脫離虎爪，11月24日中午，高嘉瑜參加林秉樞的母親告別式時，當眾遭林秉樞多次喝令下跪、拉扯頭髮、用力按壓頭部、還被推倒在靈堂內沙發、扯去配戴之帽子及口罩。29日晚上，林秉樞開始擔心先前囚禁家暴的劣跡曝光，以握有高嘉瑜私密影像等理由，打LINE電話恐嚇高嘉瑜：「還是我，跟鏡週刊換一換」，另外傳送訊息警告高嘉瑜「不要互相毀滅」，「不然我們回一起死」。

除了對高嘉瑜殘忍施暴，檢警另外查出林秉樞為了營造自己多金的形象，2020年10月起，到2021年9月間，先後指示賴姓女助理、郭姓女助力，以及鄭姓男子，將ATM交易明細表照片、帳戶存款憑單P圖，讓林秉樞可對外宣稱存款餘款高達數千萬元，也涉及偽造文書等罪。

檢察官列舉林秉樞共觸犯了妨害秘密、恐嚇、誹謗、傷害、私行拘禁、強制、妨害電腦使用、偽造文書等8大罪狀，不但使高嘉瑜身心受創甚深，還要承受巨大之心理壓力，但林秉樞犯後卻對犯行避重就輕 沒有真摯反省，請求法院從重量刑，並沒收用來拍攝、存放高嘉瑜私密影像的手機、豆腐頭硬碟等犯罪工具。至於共犯2女1男因坦承犯行，獲檢察官處分緩起訴。

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