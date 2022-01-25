林秉樞依8大罪起訴　高嘉瑜：真相會水落石出、一切傷害到我為止

▲高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰、蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，引發社會譁然！林秉樞遭新北地院收押禁見近兩個月後，今（25）日檢方依傷害、強制、恐嚇、偽造文書等罪將林男起訴。對此，高嘉瑜透過聲明回應，感謝檢察官，也希望一切傷害到她為止。

高嘉瑜驚爆遭43歲男友林秉樞施暴，引起軒然大波。承辦的新北地檢署隨即在12月1日凌晨發動偵查作為，將林拘提到案。檢方也對林秉樞聲請羈押，理由是他涉犯「傷害」、「恐嚇危害安全」等罪，犯罪嫌疑重大、有事實足認有勾串證人或湮滅證據之虞，且也有反覆實施「恐嚇危害安全」罪之虞，請求羈押，法院裁准羈押禁見。

新北地檢署偵查後，認定林秉樞涉犯偽造文書、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，去年12月2日收押禁見。後來，林秉樞在律見時又謊稱「高嘉瑜收了我400萬及勞力士」，因此高嘉瑜再對林秉樞提出誹謗等告訴，一共提告8大罪。

對此，高嘉瑜聲明表示，要特別感謝檢察官沒日沒夜的偵辦，檢察官辛苦了。相信未來經過法院的抽絲剝繭，真相終會水落石出，「也希望一切傷害到我為止、我是最後一個受害人。」

高嘉瑜說，會繼續關注家暴法及性隱私犯罪的修法，希望能真正保護受害人的權益、讓加害者得到應有的懲罰。