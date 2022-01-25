看守所創設「玩具醫院」　受刑人修理169件二手玩具送家暴兒

▲台北看守所和新北市玩具銀行聯合捐贈受刑人修復的169件二手玩具給家暴兒。（圖／矯正署提供）

記者劉昌松／台北報導

台北看守所今年與新北市玩具銀行合作，成立玩具醫院，訓練受刑人修復二手玩具，從中學習愛物惜物的態度，今天下午，北所與玩具銀行聯合捐贈169件「新玩具」給新北市家防中心，將提供給遭到暴力對待的弱勢兒童與高風險家庭，希望讓受刑人體會送愛做公益的喜悅，未來能順利復歸社會。

台北看守所所長曾文欽表示，受刑人在入監前曾對個人或社會造成傷害。因此，社會大眾往往不諒解也不易接納他們，所以所方致力於讓受刑人與公益連結 ，讓社會大眾看到他們的改變與可能性，進而從諒解、包容進而支持並接納他們順利復歸社會。

▲▼台北看守所受刑人變玩具醫生。（圖／矯正署提供）

而北所是從2021年9月開始與玩具銀行接洽，並在2022年1月起成立玩具醫院，遊玩具銀行提供師資，訓練受刑人成為「玩具醫生」，將玩具銀行回收的二手玩具整理及修復再利用，希望受刑人學到愛物惜物的態度，並藉著從事公益體會做善事的喜悅。也就是在監禁過程中，得以透過修復玩具沉澱心性、產生蛻變，然後順利復歸社會。

北所與玩具銀行25日下午舉行聯合捐贈儀式，將169 件玩具交給新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，由家防中心把玩具提供給遭暴力對待的個案或個案之子女，捐贈儀式莊重且溫暖，北所與玩具銀行承諾之後將更密切合作，讓受刑人為社會盡一份心力，也讓台北看守所成為最友善鄰里的矯正機關。

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