獨攀雪山「洗衣粉哥」失聯3個月！招牌西裝褲+皮鞋　雙親求神拜佛

▲羅姓山友從2021年10月攀登大雪山後，至今已失聯3個月，家屬心急如焚，上網PO文，希往能早日回家 。（圖／翻攝自登山借問站）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名身穿西裝褲和皮鞋，人稱「洗衣粉哥」的羅姓男子，2021年10月獨自從大雪山230林道攀登雪山西稜後失聯，家屬心急如焚立即報警協尋；苗栗縣消防局派出搜救人員並協請台中市府消防局協助，也聯繫空勤總隊支援直升機救援，但始終找不到這名羅姓山友。

據山友表示，這名羅姓男子只要常登山的都對他不陌生，因每次登山他都穿著皮鞋、西裝褲，甚至帶著洗衣粉和大包小包的盥洗用具上山，在各大登山臉書粉絲團引起廣泛討論，而有「洗衣粉哥」之名。當時林務局人員發現「洗衣粉哥」衣著與一般登山客不同，擔心獨自上山會有問題，還特地留下資訊，未料沒多久後就失去聯繫，才趕緊報案。

▲▼2021年4月間，「洗衣粉哥」特殊的登山裝備就非常吸引山友注意，大家也期盼他早日平安歸來。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站）

羅男的父母也相當著急，他們的朋友也在網路社群《登山借問站》中留言表示，今年過年快到了，希望大家可以幫幫忙；我認識一對老夫婦唯一兒子爬大雪山，預計目的地要到武陵農場，最後一次山友給的訊息是10月3日，去年11月份已有報警處理，遲了黃金時機報警，目前仍無消息回來，老太太只能燒香拜佛問神明…

苗栗縣消防局也指出，已經透過各大搜救單位及山友急尋，但仍未找到洗衣粉哥的身影。家屬也說，每次洗衣粉哥登山就是失聯幾個月；只是最近天氣寒冷加上雨勢不斷，也不知道他禦寒衣物是否充足，只能期盼老天保佑他平安歸來，也希望山友可以幫忙留意。

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