快訊／找到了！從杜拜返國「居檢失聯名單」潘茹玉　竟跑回北投家

▲北市政府20日晚間緊急公布「居家檢疫者失聯名單」潘茹玉，竟躲在北投友人家中。。（示意圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

台北市政府20日晚間緊急公布「居家檢疫者失聯名單」，為26歲本國籍女性「潘茹玉」，19日從阿拉伯聯合大公國杜拜在入境，填寫居家檢疫地點為信義區鵲絲旅店豪麗旺館，豈料，她填的手機號碼非本人，且經市府3次以上聯繫、加上防疫旅館都表示她並未入住，確認失聯，所幸北投警分局在晚間10點多找到人。

北市民政局20日晚間表示，失聯個案潘茹玉依《傳染病防治法》第58條規定，是受居家檢疫人員，不料她入境時所填的手機號碼根本不是她本人電話，而且也未入住她所填寫的防疫旅館，經北市府3次以上聯繫，同步詢問鵲絲旅店豪麗旺館，都表示她沒入住，經警政系統協尋也找不到。

所幸，經通報發現潘女的戶籍地在北投，稍早警方到她家中找到人，同時也通知北市衛生局，後續將送往檢疫所。

北市府表示，民眾應依居家檢疫通知書規定誠實填寫，並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙、填寫不實、擅離或違反上述居家檢疫規定者，將依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條，以及衛生福利部2021年12月28日公告春節專案期間加重裁處規定，加重處罰。