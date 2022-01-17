失聯38天找到了！台東轆轆溫泉2男遺體卡石縫　求政府幫忙打撈

▲轆轆溫泉2名失蹤者遺體尋獲，請求政府及各界專業人士能伸出援手，讓2位罹難早日回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年12月10日許姓嚮導帶領杜姓、羅姓男子等2人前往轆轆溫泉登山溯溪，其中2人（許、羅）12月11日溯溪途中遭溪水沖走失蹤，家屬隔天報案協尋，同一天，杜男在迷路昏迷2天後被山友尋獲，並陪同下山報案。最新消息是，2失蹤者在38天後遺體已尋獲，家屬請求政府及各界專業人士能幫忙打撈。

消防搜救人員自12月14日起連日陸上、水下(攝影)搜索，至今僅發現轆轆溫泉露營地西面約700公尺處水下5米深度疑似有人形出現（頭部及手臂），人數、身分不明，卡在岩石下方。

由於溪谷地形救援難度高，台東縣消防局於12月18日停止水、陸搜救行動。受難家屬強忍悲痛，繼續請求民間搜救資源持續進行。第1次行動12月23日～12月26日，由中華民國溯溪協會黃秘書長組織各界潛水、溯溪及登山專業團隊前往，台東消防局協助直升機申請運輸作業，但因溪流湍急，深潭下方多處水洞吸引力強大，領隊負傷取消任務返回台東休整。第2次救援，時間1月8日～1月14日，仍由黃秘書長組織團隊，跋山涉水，負重深入險境，千辛萬苦終於搜集到2位罹難者於水下位置的明確影像。

2次進出轆轆溫泉，研判事故地點打撈作業非一般裝具所能執行，隨即於1月14日撤離現場返回台東回報家屬。

事件至今月餘，打撈遺體作業已遠遠超出受難家屬的能力範圍，請求政府及各界專業人士能伸出援手，讓2位罹難者早日回家，也讓家屬安心重回正常生活。