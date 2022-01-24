苗栗三灣落羽松吸引萬人朝聖　居民開「接駁車」1趟50元恐觸法

▲三灣落羽松秘境每年吸引大批人潮，不過也造成交通大打結。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉「落羽松」秘境，每年11月底開始總是吸引成千上萬的遊客前來朝聖，但從台3線入口到園區需走約30分鐘的路程，不少老人家直呼吃不消；不過，當地居民卻當起白牌車司機，私自開著轎車或機車，以1趟50元費用當接駁車，也引發民眾熱議。

苗栗三灣鄉近年來多了一處爆紅的落羽松秘境，蘇姓負責人所擁有，開放給民眾參觀，300多棵落羽松整齊地種在水中，隨著氣溫漸低樹葉開始轉色，綠、橘、紅三色漸層羽葉倒映水影，更是美得不可思議。不僅成為打卡新熱點，往年更是吸引上萬人前來賞松。

不過，從2019年起，警方常常接獲投訴，許多車輛直接停在台3線上，加上周邊攤販越來越多，車道被壓縮，造成交通嚴重打結，民眾走在路上也相當危險；因此，鄉公所與警方研議後，於秘境入口前後2公里畫設紅線，全面禁止停車。規劃一出，使得民眾得要走上一大段路，尤其帶著老人家的更哀聲連連；但卻造就出另一種地方新產業「接駁車」。

從台3線到秘境約有2公里路程，這條產業道路並不好走，不僅有上上下下的坡道，道路也凹凸不平；許多子女帶著長者的，大都願意花50元搭白牌車進入，才會慢慢讓這樣違法情形層出不窮。頭份警分局副分局長潘春林表示，目前還未接獲民眾檢舉，但依公路法規定，必須由主管機關、公路總局監理單位取締，若查獲屬實，罰鍰10萬元起跳。

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