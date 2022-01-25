藍車「後輪懸空」懸崖邊迴轉　驚險影片曝...冷汗直流

▲車子在懸崖邊迴轉，後輪好幾次懸空。（圖／翻攝自YouTube／DrivingSkill）

實習記者林郁婷／綜合報導

開車行駛在懸崖邊已經很危險，更不用說迴轉。網路上流傳一段影片，一輛藍色汽車在懸崖邊的小路調轉方向，旁邊就是垂直的峭壁，只見駕駛慢慢操控著車子，輪胎一點一點地旋轉，好幾次兩個後輪有一半懸空，稍有不慎整台車就會掉下去，幸好最後成功掉頭，但也讓人捏了把冷汗。

根據《每日郵報》報導，YouTube頻道「DrivingSkill」去年12月上傳一支影片，一部藍車挑戰在香港的某峭壁上迴轉，只見車子在駕駛的操控下，慢慢倒退打橫在小路上，車尾幾乎都在小路外面，甚至一度有一顆後輪懸空，而車頭則是緊貼另一側壁面，不斷退後再轉一點彎，好幾次後才成功回頭，整個過程只花了一分半。

網友看完反應兩極，少數人稱讚駕駛的開車技術很棒，但不少人則是痛批太誇張，「根本就是為了流量，故意在懸崖邊掉頭，這種行為難以接受」、「前面明明有更寬的路可以轉彎，為什麼一定要選在懸崖邊？」

網友的擔心不無道理，因為只要車技不夠好，開在懸崖邊很容易就會掉下去。大陸山西長治市就發生一起類似事故，一台大貨車開在當地平順縣的一條峭壁公路，由於駕車失誤加上車子太大，導致車頭衝出路邊防護欄，整台車掛在懸崖邊3天，直到其他駕駛路過報警，才解救了大貨車。