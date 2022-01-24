郭婞淳現身台東「愛市集」　持金牌勉勵受助兒

▲台東家扶中心擧辦「愛市集」活動，為弱勢受助兒少募集資金。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為感謝家扶中心用心付出，長期陪伴弱勢兒少成長，台東縣長饒慶鈴23日參加台東家扶愛市集活動，金牌舉重女神郭婞淳也到現場協助頒發助學金。饒慶鈴呼籲民眾一起關心弱勢家庭，讓每一位孩子都能獲得愛與關懷。

台東家扶中心於生日蛋糕公園舉行愛市集「幣需有你，幸福傳愛」貧困家庭學童助學活動，饒慶鈴、奧運舉重金牌選手郭婞淳等嘉賓參加開幕典禮，手持今年度家扶中心募集獎助學金目標1600萬元等字樣貼在立牌上，饒慶鈴頒發家扶助學金給各級階段學程學生代表儀式；舉重女神郭婞淳拿著奧運女子舉重59公斤級金牌，以自身長期接受扶助的心路歷程，勉勵台上及所有受扶助孩子，只要朝著目標前進，定會成功。

▲台東縣長饒慶鈴（左五）與擧重女神郭婞淳（左三）現身力挺「愛市集」

活動透過每年提供的獎助學金，讓家扶中心所扶助的貧困學童擁有安心求學機會。現場聚集各方贊助人士所擺設攤位，其中包含家扶基金會過往扶助的家庭，如今也成為助人者，共同為貧困兒童的獎助學金募款而努力，讓愛的循環生生不息。

▲郭婞淳（右一）拿著奧運金牌，以自身長期接受扶助的心路歷程，勉勵受助孩子。

饒慶鈴表示，前一兩天台東地區下雨，讓她非常擔心活動人潮少，結果今天出大太陽，表示我們做任何事都要抱著希望，同時，昨天她也打電話給家扶台東區扶幼陳金福主委，希望各項防疫措施要做好，看到現場實聯制、量測體溫等措施，要給家扶按讚100分。

▲饒慶鈴致贈助學金。

饒慶鈴進一步指出，協助經濟弱勢兒少和家庭一直是縣府推動重點，縣府長期與台東家扶中心合作，推動寄養家庭服務、兒童及少年保護個案家庭處遇服務、兒童及少年保護追蹤輔導、親屬安置方案等，讓受保護兒童能受到更完善的照顧，早日回歸正常生活。

饒慶鈴感謝家扶中心等團體，進行各項兒少保護工作，提供經濟弱勢家庭更穩定生活、給予愛及教育，避免學生因家庭經濟突發困境而失學，同時縣府積極推動正向管教，讓孩子增進自我認同及社會參與機會，使縣內中輟學生大幅下降，台東去年底的中輟率降至0.007%創歷年新低。