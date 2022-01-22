宏都拉斯國會打架「拆防疫隔板」當盾牌！　踩上議事桌互毆影片曝

▲宏都拉斯21日爆發國會衝突，有議員拆掉防疫隔板當作盾牌。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣友邦宏都拉斯國會議場上演暴力衝突，有國會議員直接拿起防疫隔板當作盾牌，抵擋從四面八方而來的投射物。總統當選人卡斯楚所屬左傾政黨「自由重建黨」（Libre）的20名議員，反對她選擇盟友政黨的議員為議長人選，最終投票結果打破了下屆執政聯盟間的協議，引發卡斯楚支持者的強烈不滿而爆發衝突。

Lo que pasó en Honduras es exactamente lo que intentaron hacer aquí.



Pero aquí los expusimos y los sancionamos. Allá confiaron en ellos y les robaron el Congreso.



No se puede confiar en ellos. Mientras te soban la espalda, te apuñalan. pic.twitter.com/1ycZm3RBiP — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 21, 2022

根據法新社、BBC等報導，卡斯楚（Xiomara Castro）去年11月28日當選為宏都拉斯首位女總統，選前她所屬的自由重建黨與結盟的「宏都拉斯薩爾瓦多黨」（Salvador party of Honduras, PSH）曾達成協議，當選後部分職位要由PSH成員擔任。卡斯楚20日晚間召集50名黨內人士開會，要求他們支持PSH的芮登杜（Luis Redondo）擔任議長，但持反對意見的20名黨員並未出席。

#AméricaNoticias #Honduras.

Los gritos desesperados del diputado Mauricio Rivera, al momento que Jorge Cálix, Beatriz Valle y Yahvé Sabillón eran juramentados en la junta directiva provisional del Congreso de la República, la mañana de este viernes. pic.twitter.com/nog0R4zoot — Radio América HN (@radioamericahn) January 21, 2022

宏都拉斯21日迎來新一任國會開議，自由重建黨內部分歧之下，共18名議員轉而提名並投票給同黨的考立克斯（Jorge Calix）擔任臨時議長，最終考立克斯票數超越芮登杜，成為新任國會議長。考立克斯宣示就職時，支持卡斯楚的自由重建黨議員情緒憤怒，不僅持續喊著「叛徒」、「秀瑪菈」等大聲抗議，有人直接翻牆衝上議事台，有人則是隨手拿起水瓶、各種雜物往前丟，迫使部分議員拆掉防疫隔板當作盾牌使用。

眼看衝突越演越烈，議場陷入混亂，考立克斯最終在一陣拳打腳踢與慌亂推擠中逃離了國會大樓。卡斯楚怒斥，造成黨團分裂的黨內同志「背叛憲政協議」，並和組織犯罪與毒品走私的代表結盟。她事後更發推文表示，這18名「倒戈」的議員已經被開除黨籍，「背叛結束了！我不需要叛徒來保護我」。

▲▼宏都拉斯21日新國會開議，場面一片混亂。（圖／路透）

分析人士指出，投票結果違背自由重建黨與PSH的選前協議，可能導致卡斯楚在國會的影響力下降。宏都拉斯國家自治大學教授Eugenio Sosa表示，毫無疑問地，這將讓卡斯楚政府未來推動法案時受阻。

卡斯楚的總統就職典禮定於27日舉行，台灣副總統賴清德預計將出席祝賀，而她的勝選終結了宏都拉斯國民黨（National Party）12年來的統治。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》