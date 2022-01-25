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社區有確診者！補習班堅持「PCR陰性」才能上課　媽怒：憑什麼？

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲桃園疫情嚴重，學校進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

本土疫情升溫，多校預防性停課。不過，有一名家長就抱怨表示，因為社區有確診者，補習班要求必須有「PCR陰性證明」，小孩才能進班上課，但自己和對方住不同棟樓，而且也沒收到指揮中心的通知，突如其來的公告讓她傻眼，不懂補習班「憑什麼禁止孩子上課？」

一名女網友在「爆怨公社」發文表示，今天接到兒子補習班的通知，「因我們社區有陽性確診者，所以我兒子必須持有PCR檢測陰性證明才能進班上課」，但自己完全沒接觸過確診者，也住不同棟，「如我有接觸感染的風險，CDC早就通知框列篩檢，但我完全沒接到通知，憑什麼禁止孩子上課？」

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▲▼補習班突然通知需有PCR陰性證明才能上課，讓家長崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲補習班突然通知需有PCR陰性證明才能上課，讓家長崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也表示，補習班非常堅持「沒有證明不能上課」，不能用居家快篩代替，不是她不願意篩檢，只是太突然了，「我現在連去哪裡可以篩檢都不知道，也不知道自己有沒有符合公費篩檢，然後為了處理這件鳥事明天也不用上班了」，拜託病毒快點退散！

▲▼補習班突然通知需有PCR陰性證明才能上課，讓家長崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲補習班的通知。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友則留言表示，「急診有快篩」、「1. 換補習班2. 讓小孩放寒假，在家自修，其餘地方少去為妙」、「桃園最多篩檢站了，找一個去篩檢就好，不過現在補習班沒開放線上嗎？」、「桃園幾乎都免費，只要你告知補習班有確診相關病例，說明補習班要求出示證明就公費了」。

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