高雄港紅區再增2處採檢站　交通部5指示！今拚完1.2萬人快篩

▲高雄港再針對中島商港區紅區再增設2處採檢站，提供15線篩檢服務。（圖／港務公司提供）

記者許維寧／台北報導

高雄市爆發港埠群聚，今（24）日再增8例，目前累計50例。交通部常務次長祁文中坐鎮高雄港緊急應變中心指揮，繼昨日黃區增設3處採檢站，今再針對中島商港區紅區再增設2處採檢站，提供15線篩檢服務，截至今天下午17時累計已篩檢1萬2489人。

港務公司指出，因應高雄港最新疫情狀況，已指示召回1月10日至22所有進出中島商港區貨卡車司機進行篩檢。航港局已完成設置登船檢查站，即日起實施強化登船作業規定，並通函港區業者，務必督促所有港區工作人員，含所屬正式、臨時員工、上下游承包商、清消人員及訪客，依港務公司及航港局通知期限地點前來篩檢，未完成篩檢不得進港上工，若涉及違反《傳染病防治法》將請衛生主管機關裁罰。

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另外，祁文中今天也於工作會議中再指示五項重點：

一、請港務公司召回進出中島商港區貨卡車司機進行篩檢。

二、紅區中島商港區除34號碼頭6線篩檢站外，另增設36號碼頭6線、55號碼頭3線篩檢站，合計15線篩檢服務投入篩檢。

三、航港局與港務公司已完成4處登船檢查站，即日起實施登船強化措施。

四、由航港局通函港區業者要求所屬公司，配合要求所屬員工遵守防疫規定接受篩檢，未完成篩選者不得進入港區，如違反防疫相關規定行為人及公司均依法處理。

五、因應國內貨運航線船舶工作者確診，要求所有國內客貨運航線業者及其所屬工作人員全面篩檢。

港務公司說明，高雄港疫情在高雄市政府及交通部合作下，各項篩檢作業、港區防疫強化措施均已上軌道依序展開，期盼後續在港區業者及作業人員配合下，可逐步有效控制疫情。