夫廚房鋼絲球刷馬桶「想讓妳稱讚」　妻崩潰：房東剛換新的

記者黃翊婷／綜合報導

農曆春節將至，家家戶戶都抓緊時間大掃除。一名人妻在臉書PO文抱怨，趁著年前最後一週和老公一起打掃家裡，沒想到老公竟然拿鋼絲球刷馬桶，因為越刷越髒才向她求救，還說想洗乾淨一點讓她稱讚一下，結果出了大糗，「房東為了租我們才換新的馬桶，金駡壞溜溜啦（現在壞光光啦），看要怎麼交代。」

▲老公幫忙大掃除，卻讓原PO超崩潰。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」23日的文章中提到，距離過年還有一週，她和老公趁著假日打掃家裡，正在整理客廳的時候，聽到人在廁所的老公呼救，「老婆，馬桶怎麼越刷越髒？」

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原PO走過去一看，瞬間崩潰大喊，「你怎麼拿廚房的鋼絲球刷馬桶啊？」老公回答，「我想洗乾淨一點讓妳讚美我一下。」原PO無奈地說，廁所的馬桶是房東為了租給他們剛換的，結果現在被刷到壞掉，「這樣還有補救的方法嗎？房東為了租我們才換新的馬桶，金駡壞溜溜啦（現在壞光光啦），看要怎麼交代。」

其他網友看完全文紛紛留言安慰原PO，「準備換新的了，如果有刮痕就無解」、「還好老公有求救，不然我怕他刷完馬桶，把鋼絲球放回去繼續洗碗」、「突然理解我的廁所馬桶怎麼這麼容易卡垢了，原來是前屋主摧殘過馬桶啊」；也有熱心網友建議，如果擔心家人幫忙做家事刷壞碗盤或馬桶，最好都買細緻餐具專用的菜瓜布，並把鋼絲球藏起來，以免發生「悲劇」。

▼鋼絲球（鋼絲絨）可用來拋光木材、金屬物品，或是清潔炊具。（圖／CFP）