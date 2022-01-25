　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫廚房鋼絲球刷馬桶「想讓妳稱讚」　妻崩潰：房東剛換新的

記者黃翊婷／綜合報導

農曆春節將至，家家戶戶都抓緊時間大掃除。一名人妻在臉書PO文抱怨，趁著年前最後一週和老公一起打掃家裡，沒想到老公竟然拿鋼絲球刷馬桶，因為越刷越髒才向她求救，還說想洗乾淨一點讓她稱讚一下，結果出了大糗，「房東為了租我們才換新的馬桶，金駡壞溜溜啦（現在壞光光啦），看要怎麼交代。」

人夫拿鋼絲球刷馬桶。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲老公幫忙大掃除，卻讓原PO超崩潰。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」23日的文章中提到，距離過年還有一週，她和老公趁著假日打掃家裡，正在整理客廳的時候，聽到人在廁所的老公呼救，「老婆，馬桶怎麼越刷越髒？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO走過去一看，瞬間崩潰大喊，「你怎麼拿廚房的鋼絲球刷馬桶啊？」老公回答，「我想洗乾淨一點讓妳讚美我一下。」原PO無奈地說，廁所的馬桶是房東為了租給他們剛換的，結果現在被刷到壞掉，「這樣還有補救的方法嗎？房東為了租我們才換新的馬桶，金駡壞溜溜啦（現在壞光光啦），看要怎麼交代。」

其他網友看完全文紛紛留言安慰原PO，「準備換新的了，如果有刮痕就無解」、「還好老公有求救，不然我怕他刷完馬桶，把鋼絲球放回去繼續洗碗」、「突然理解我的廁所馬桶怎麼這麼容易卡垢了，原來是前屋主摧殘過馬桶啊」；也有熱心網友建議，如果擔心家人幫忙做家事刷壞碗盤或馬桶，最好都買細緻餐具專用的菜瓜布，並把鋼絲球藏起來，以免發生「悲劇」。

▼鋼絲球（鋼絲絨）可用來拋光木材、金屬物品，或是清潔炊具。（圖／CFP）

鋼絲球,鋼絲絨,菜瓜布（圖／CFP）

►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶

ET快訊
台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」！背後意義曝
茄子蛋《浪子回頭》男星3年婚變！曾入圍金馬　老婆突發單身宣言
納豆腦出血動完手術進加護　醫：未來3個月是黃金恢復期
納豆傳腦出血開刀年前全面停工　《食尚玩家》緊急找八點檔女星代
總統府180鮮肉憲兵「6年崩壞」遭出賣　殘酷對比照震撼千人
138公斤乩童硬上西螺羅志祥　前輩法師出面護航「是兩人累世糾
港籍人妻產後「血崩成植物人」！夫淚控台中婦產科疏失：人生全毀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱褲辣妹大露屁股蛋！　趴地狂射「8秒彈跳片」震暈全網

夫廚房鋼絲球刷馬桶「想讓妳稱讚」　妻崩潰：房東剛換新的

網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」！背後意義曝

好友都在家　台大仁醫：親戚一來，全家中Omicron

發現親友咳嗽喉嚨痛　486先生：叫他快回家別上班！千人響應

納豆腦出血動完手術進加護　醫：未來3個月是黃金恢復期

桃園單獨升三級？　醫曝「人性」恐怖後果

嗨翻！「葛瑞LIVE SHOW」越洋線上派對　近2000名「葛瑞的囧日記」鐵粉與作者傑夫‧肯尼零時差互動

快訊／玉山下雪了　銀白世界影片曝

春節不升級「餐廳、飯店該退訂？」　醫：安心過年就看這5天

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

聽到開門聲！貼心柴微笑迎接　叼小床給馬麻：趕快躺下休息❤

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱褲辣妹大露屁股蛋！　趴地狂射「8秒彈跳片」震暈全網

夫廚房鋼絲球刷馬桶「想讓妳稱讚」　妻崩潰：房東剛換新的

網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」！背後意義曝

好友都在家　台大仁醫：親戚一來，全家中Omicron

發現親友咳嗽喉嚨痛　486先生：叫他快回家別上班！千人響應

納豆腦出血動完手術進加護　醫：未來3個月是黃金恢復期

桃園單獨升三級？　醫曝「人性」恐怖後果

嗨翻！「葛瑞LIVE SHOW」越洋線上派對　近2000名「葛瑞的囧日記」鐵粉與作者傑夫‧肯尼零時差互動

快訊／玉山下雪了　銀白世界影片曝

春節不升級「餐廳、飯店該退訂？」　醫：安心過年就看這5天

快訊／宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉：請別攻擊家人！百萬頻道全清空

海地規模5.3地震傳災情　至少2死50傷

快訊／南韓新冠疫情炸裂！今增8571例破紀錄 Omicron成主流病毒株

聯電法說會登場、道瓊暴跌後V轉　財經HOT 5一次看

熱褲辣妹大露屁股蛋！　趴地狂射「8秒彈跳片」震暈全網

夫廚房鋼絲球刷馬桶「想讓妳稱讚」　妻崩潰：房東剛換新的

網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」！背後意義曝

好友都在家　台大仁醫：親戚一來，全家中Omicron

納豆腦出血開刀！常見6症狀曝光　醫籲「3少1多」護血管

林智勝下一步韓媒也關注　點名加入味全與2強投組隊

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

「全台濕2天」雨最多時間曝　強冷空氣陪過年探10℃

過年她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫嗆：離婚

納豆腦出血送醫！營養師曝5中風前兆

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

北市春節第三劑今9點開搶　限2.1萬劑

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

店家逼人告示　17字讀30秒仍不懂

婚宴現確診足跡！台南新娘通知親友遭嫌

納豆腦出血進加護　醫曝黃金恢復期

高雄爆海量足跡！家樂福、漢神砸防疫重本　

男友送閨蜜項鍊「我們是家人」　她崩潰求救

醫曝「安全觀察期」返鄉注意3件事

更多熱門

相關新聞

包給親戚小孩600元！屁孩揉爛紅包嗆：好少

包給親戚小孩600元！屁孩揉爛紅包嗆：好少

農曆春節將至，過年許多人要準備換新鈔，包紅包，不過若是包給親戚小孩，應該包多少錢才合適？一名女網友表示，今天到銀行換了新鈔，正在規劃紅包的金額，但很猶豫今年要包給親戚的小孩多少錢，有一年包600元，有個小屁孩當面打開算錢，把紅包袋揉爛，跟媽媽說包好少，讓她超尷尬。

不想付停車費「停在檔板前」　店員：勸了會被車主罵

不想付停車費「停在檔板前」　店員：勸了會被車主罵

孩子剛出生！夫想娶有錢人逼離婚

孩子剛出生！夫想娶有錢人逼離婚

月薪54K男怨年終少　3千人一看求離職

月薪54K男怨年終少　3千人一看求離職

鹹酥雞滿額送汽水　客1句話讓她傻眼

鹹酥雞滿額送汽水　客1句話讓她傻眼

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

納豆經紀人「粉專底下」曝病況真相！　看侯友宜PO文超慌

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

總統府鮮肉憲兵6年崩壞　對比照震撼千人

納豆動完手術人在加護病房！　「工作已請假」最新病況曝光

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

張庭神隱1個月現身了？　攜女兒痛哭求原諒網看傻

女友激情後「突然唱國歌」　網破解玄機

侯友宜發文「集氣納豆」　經紀人致電納豆媽曝狀況

「全台濕2天」雨最多時間曝　強冷空氣陪過年探10℃

網轟「海漂蘭姆酒賣盤子價！」　台酒問：我們碼頭工月領三千人民幣嗎？

過年她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫嗆：離婚

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面