北市莫德納不夠　柯文哲怒嗆中央「干我什麼事！」預約系統都你的

記者蔡文鈴／台北報導

北市還缺約1000瓶莫德納疫苗，中央回應是北市調去別處他們只是協助跟外縣市調，但民眾擔憂已經預約了是否會打不到。對此，台北市府今（24）日下午召開疫情記者會說明，市長柯文哲回應，現在預約系統都是你（中央）管的，現在說不夠「干我什麼事！」

柯文哲說，「好家在」， 已經沒有在台北的疫苗預約系統，都直接交給中央的1922，「那預約系統你管的，莫德納、BNT打多少都你管的，你現在說不夠干我什麼事，系統都是你的」，他還提到，環南市場也不要求我們要打疫苗，是中央要求，而且那是打BNT，跟莫德納一點關係都沒有。

副市長蔡炳坤說明，北市依照市民需求開出量能給中央，這次20期莫德納開了15萬多，預約率100％，BNT8萬多，預約率95％，高端8900，預約率100%，量能開出去後，中央會收到各縣市匯集的，只有中央知道地方不知道，但開出去的量能進到系統後，沒收到中央說莫德納不能麼多，就表示沒問題同意這樣的數字，才開始接受預約 。

蔡炳坤強調，現在問題是如何解決問題，目前每天都在盤點疫苗，莫德納大約還差1000瓶相當2萬人，「這時候都不是在推卸責任，要想如何把全台量能整合，確保已預約民眾的權利，讓他們打到疫苗。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

