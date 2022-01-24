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北市擴大匡列！黃珊珊：這4場域當「桃園西堤處理」　確診感染源不明

記者袁茵／台北報導

台北市士林區23日發生一家三口確診案例，分別為案18375、案18396、案18441，其中北市府特別將案18375的4個足跡列出來為「高風險場域」，並提醒足跡重疊者於2日內儘速前往醫院篩檢。台北市副市長黃珊珊24日表示，北市已經這4地點列為「桃園西堤餐廳」來處理，並且擴大匡列確診者到過的當天、往後4天民眾。

北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫；此外，案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診。

▲▼案18375確診各案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案18375確診各案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台北市政府24日下午3時召開防疫記者會，黃珊珊發布「高風險場域採檢召集令」，並將南港房仲（案18375）到過的4個足跡列為高風險場域，分別為Kitchen 66 廚房、有間火鍋、皇池溫泉、潮肉壽喜燒，一共發送1542筆細胞簡訊，希望曾於當天或之後造訪的民眾，盡快到台北市7家醫院做篩檢。

被問到士林一家三口確診案的感染源？黃珊珊回應，目前只知道2人（案18375與案18397）有一起用餐過，但中央至今也沒說誰傳染給誰，且這2人都互相覺得是對方傳給自己，「對我們來說，還是要做基因定序。」目前只能從足跡找尋跟其他感染源有關聯的地方。

黃珊珊說，北市23日召開精準疫調會議時，將這4家餐廳當成「桃園西堤餐廳」來處理，所以從吃飯當天往後匡列4天，「能找得到的我們都已通知。」如果沒有實聯制，也將調閱監視器，「最重要還是市民自己看，是否曾於當天、後1至3天曾到此吃飯。」因為不排除像西堤餐廳可能是環境或員工帶來傳染，希望民眾主動到篩檢站篩檢。

▼北市「高風險場域採檢召集令」。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診個案、七大醫院篩檢統計、疫情高風險場域。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▼南港房仲（案18375）的新北市友人（案18397）足跡。（圖／北市府提供）

▲▼外縣市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

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