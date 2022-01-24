「遇警必開槍」不是瞎掰！特警震撼彈強攻抓毒梟　驚險畫面曝

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

「舉雙手出來！我是台中霹靂小組！出來！」一名賴姓男子販毒還擁槍自重遭通緝，台中市刑大掌握賴男躲藏地，會同保大霹靂特警支援攻堅，賴男還頑強抵抗，霹靂幹員投擲震撼彈採取強攻，賴男瞬間被嚇傻還耳鳴，束手就擒。

▲攻堅畫面曝！毒販囂張嗆「遇警必開槍」，特警丟震撼彈。（圖／民眾提供）



據悉，賴男跑路期間還販毒籌錢，甚至高調對外放話，「遇到警方攻堅一定對幹」、「被攔檢也會駁火」行徑相當囂張。台中市刑大鎖定賴男租屋處，並會同保大霹靂特勤中隊支援圍捕。

當天警方多次喊話，勸說賴男放棄抵抗出來投案，但賴男嗆聲若是攻堅就一定駁火，警方絲毫不敢大意，雙方對峙近半小時。特警最後趁隙將震撼彈從氣窗丟到屋內，一時間兩大聲爆炸聲響夾雜煙霧、火光，賴男瞬間耳鳴嚇傻，放棄扺抗，棄械束手就擒，警方現場查獲手槍2把、子彈1批、大量毒品及販毒所得現金贓款，訊後全案依槍砲及毒品等罪嫌送辦。

農曆春節即將到來，為讓民眾平安歡度春節，警察局於111年1月24日22時起，展開為期15天「加強重要節日安全維護工作」，並以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為工作主軸。保安大隊長周俊銘強調，年關將近，台中市絕不容許黑道幫派分子或宵小趁機危害治安，保安大隊將持續配合警察局各項政令，針對轄內易滋事重點場所、路段，實施擴大臨(路)檢勤務強力掃蕩，以強勢作為，讓民眾能安心過好年。