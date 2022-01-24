「唱歌、運動」都要戴口罩了！最新二級警戒曝光　5情況除外

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情持續蔓延，指揮中心今公布最新二級警戒標準，除了外出全程佩戴口罩外，包括運動、唱歌、拍照等恢復為須戴口罩；另外，高鐵、台鐵、公路客運等，也禁止飲食。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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指揮中心今公布「最新二級警戒標準」，從明（25）起維持至2月7日，包括加嚴口罩規定、營業場所及公共場域嚴格遵守實聯制、大眾運輸禁止飲食、餐飲場所嚴格落實實聯制等。

(一)維持嚴加戴口罩規定：除少數情形外，外出全程戴口罩

►運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

免戴口罩的「例外情況」

1.農林漁牧工作者於空曠處工作

2.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動

3.於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等，易使口罩潮濕的場合

4.外出時有飲食需求

5.指揮中心或主管機關指定之場所或活動

▲在車廂內禁飲食。（圖／記者賴文萱攝）

(二)營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守

►實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變

(三)高鐵、台鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班：

►運具內（車廂、船舶、航空器）禁止飲食

(四)賣場、超市、市場加強人流管制：

►室內空間至少1.5米／人，室外空間至少1米／人

►不開放試吃

▲宴席不能逐桌敬酒敬茶。（圖／記者黃可昀攝）

(五)宗教場所、宗教集會活動：

►依內政部規定的防疫措施辦理

(六)餐飲場所嚴格落實：

►實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用具

►宴席不得逐桌敬酒敬茶

►違反者依法裁處並限期改善；未完成改善者，不得提供內用服務

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