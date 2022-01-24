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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解決汽車交易糾紛　蔡英文接見汽車全聯會：讓國人買車獲完整資訊

▲▼總統蔡英文接見汽車全聯會。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見汽車全聯會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對台灣汽車交易糾紛問題，總統蔡英文24日上午接見「中華民國汽車商業同業公會全國聯合會代表」時，肯定汽車全聯會提供優質服務，不僅提供汽車鑑價、排解糾紛，讓消費者買賣交易更有保障，並扮演政府及業界溝通橋梁。

蔡英文表示，台灣每年新車交易超過40萬輛、中古車交易70萬輛左右，是相當具有規模的市場，她感謝汽車全聯會的朋友，多年來跟政府一起努力，讓汽車買賣交易服務更好、更優質。

「全聯會不僅提供汽車鑑價、排解糾紛等服務，也建置『汽車資訊平台』揭露車況資訊。」蔡英文說，政府從2018年起推動「台灣新車安全評等計畫」，加速建置車輛安全檢測實驗室，未來相關硬體設備完工後，將提供車輛更完整的安全檢測能量，並定期公布評價星等結果，讓國人購車的時候獲得更完整的車輛資訊，也能讓業界朋友安心做生意。

蔡英文提到，汽車涉及的法律層面很廣，從交通監理、環境保護到消費者權益等等，政府在推動各項相關政策、擬定修正法規時，公會一直扮演溝通的橋梁，提供市場上的最新訊息及寶貴的經驗建議。

對於汽車，蔡英文笑說，汽車對她來說，有一份特殊的情誼，除了從小在修車廠長大，她也喜歡開車，希望政府和民間共同努力，促進台灣汽車產業的發展。

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