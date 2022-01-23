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蔡英文「經國牌」透露三大訊息　李艷秋嘆：國民黨還剩什麼？

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前指出，前總統蔣經國堅定保台的立場毫無疑問，也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題，對此，資深媒體人李艷秋表示，也沒有比藉著蔣經國擴增綠藍白選票更一舉數得的手段了，「當蔡英文成為蔣經國的傳人，但國民黨必須好好問問自己還剩下什麼？」

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」22日開幕，蔡英文致詞時表示，透過不同面向的歷史事件，可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位。

蔡英文指出，台灣從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定，「蔣經國總統曾說，中華民國之所以能生存，是因為堅決反共，他堅定保台，這是台灣人民最大的共識。」

對於蔡英文的談話，李艷秋指出，蔡英文不但保留蔣經國的寓所，還親自參加開幕，致詞中更把蔣經國形塑成「抗中保台」的先行者，「而她則是繼承了蔣經國重擔的接班人。」

李艷秋指出，這個儀式性的活動包含了太多訊息：首先、到現在所有的民調中，不分藍綠，蔣經國都是多數人認為對台灣最有貢獻的總統，沒有之一。他的反共與愛國誰能否認？蔡英文始終跟著經國先生走，可是大家該問國民黨，你們為什麼不反共了呢？要把國民黨從藍變成紅，沒有比透過蔣經國更有殺傷力了。

再者，藉著經國園區的揭幕，蔡英文向中共總書記習近平拜早年了。蔣經國ㄧ生反共，「老共有說過他是台獨嗎？」更別忘了兩岸融冰始自開放探親，這也是蔣經國一手促成，所以一個延續反共、沒有改掉中華民國國號、仍然尊敬蔣經國的蔡英文，並沒有忽視兩岸要交流才能化解衝突，而要傳遞這樣的訊息，再也沒有藉蔣經國向對岸表達善意更快的捷徑了。

第三、蔡英文將兩蔣分開處理，一面鼓勵轉型正義拆蔣介石銅像，一面為蔣經國蓋園區，不只穩住綠營支持者，也顛覆藍營的認知，只要觀察一下獨派的抗議聲是多麼的微弱，以及國民黨完全不知如何回應就可知，再也沒有比藉著蔣經國擴增綠藍白選票更一舉數得的手段了。

李艷秋表示，從國慶日的超大國旗凌空飛過，退輔會舉行紀念經國先生音樂會、發表經國先生六大貢獻聲明，到蔡英文親自為經國園區開幕，鋪陳的路非常清晰，蔡英文用抗中保台將國民黨對照成舔共賣台，再從藍營手上搶佔蔣經國路線，「如果未來兩岸必須談判，除了她，沒有任何人有正當性和信賴度可以代表台灣人。」

李艷秋指出，李登輝曾説自己是經國學校的學生，如果蔡英文説她是經國先生的傳人，真的不必太驚訝，雖然她只是借用蔣經國的人形立牌合照而已，「但國民黨必須好好問問自己，連經國先生都變成民進黨的資產了，國民黨還有什麼？」

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