總統、國安幕僚不好當　蔡英文吐真心話：燒腦又耗體力

▲總統蔡英文出席民進黨兵推營。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文23日出席中國事務部舉辦第四屆「亞洲民主保衛戰 第四屆兩岸情勢兵推營」結業式時表示，無論是當總統，或是當國安幕僚，除了腦力，其實也滿消耗體力的。



蔡英文表示，培育年輕人關心公眾事務，關注國安事務，對國家的整體發展，是非常重要的一件事，這也是民進黨長期努力的工作。



蔡英文說，因為年輕的朋友，都是國家未來的支柱，不論是守住自由民主的生活方式，還是各行各業的發展，都需要大家的傳承，一棒接一棒。



她強調，現在面對國際疫情衝擊，全球供應鏈重組、以及威權主義擴張，政府在外交經貿、國家安全、防疫等工作上，都必須更加謹慎面對，而在決策當中，國安幕僚蒐集資料、提供建議，扮演了非常重要的角色。



蔡英文說，她有聽說經過這幾天的兵推，很多學員都更加了解在過程中，政府治理的挑戰，不僅要考量國內外處境，謹慎規劃執政的優先順序，也要善用有限的資源和時間完成目標。

她也坦言，透過這些課程，大家都能感受到，無論是當總統，或是當國安幕僚，除了腦力，其實也滿消耗體力的。



蔡英文勉勵所有學員，民進黨有很多優秀的從政黨員，過去也跟大家一樣，參與過青年營隊，累積知識和經驗，現在不論是擔任民意代表，或者是在行政部門服務，都有傑出的表現，相信各位在未來也一定能做到。