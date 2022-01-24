LIVE／北市急尋「出入4處高風險場域」民眾　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

指揮中心24日公布，全台新增15例本土個案，其中有8例是高雄港相關、3例是宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，2例亞旭相關，1例是聯邦銀行行員家人。面對國內疫情仍然嚴峻，台北市長柯文哲下午3時召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市政府24日下午3時召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人親自主持，並將對「春節疫苗」接種計畫、高風險場域採檢召集令進行說明。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

關於高風險場域採檢召集令，是針對士林一家三口群聚中的南港房仲（案18375）足跡。北市衛生局23日說明，有鑑於同一場域用餐的風險較高，呼籲民眾若有造訪與確診者足跡相同場域，請於2天內儘速前往北市7家醫院篩檢。

而北市衛生局也特別將案18375的4個高風險場域列出來，包括Kitchen 66 廚房、有間火鍋、皇池溫泉御膳館、潮肉壽喜燒永吉店。據了解，台北市政府為此發送了1542筆細胞簡訊，就是希望能找到高風險場域的出入民眾。

【4處高風險場域】

Kitchen 66 廚房（大安區溫州街74巷）

1月15日及16日晚上6時至晚上10時

有間火鍋（松山區南京東路4段52巷）

1月17日 晚上6時至晚上10時

皇池溫泉御膳館（北投區行義路402巷）

1月19日晚上10時至20日凌晨2時

潮肉壽喜燒永吉店（南港區永吉路）

1月20日傍晚5時20分至晚上11時。