全國醫院、長照機構即起禁止探病！陳時中：須探病者得出示陰性證明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

醫院陪探病、醫療照護人員管理措施加嚴！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日宣布，「全國醫院、長照機構除例外情形外『禁止探病』。」且需依照醫院管理上有其必要性時候開放探病，其餘皆不得探病，探病規範也同步公布。

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▲1月24日起醫院陪病原則變嚴。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布調整醫院陪探病、醫療照護人員管理措施，相關規定如下：

一、探病管制：全國醫院除例外情形，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

二、住院病人入院篩檢：全國醫院之新住院病人，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上，預定（非緊急）住院者，於入院前3日內公費篩檢；緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

三、住院病人之陪病者管理：全國醫院之陪病人數以1人為原則。陪病者無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上，預定（非緊急）住院者，於入院前3日內篩檢；緊急需住院者，於入住病房前篩檢；每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名。未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，每週定期自費篩檢，且2月1日起，入院改為自費篩檢。陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除前述篩檢。

四、醫療照護人員管理，專責病房及採檢人員可接種追加劑疫苗者，於2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢；急診、加護病房等高風險單位人員可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應每週定期公費篩檢。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢；其餘單位人員未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上者，應每週定期公費篩檢。

指揮中心籲請醫療機構務必落實執行醫療應變措施，並鼓勵醫院工作人員儘速完成疫苗追加劑接種，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。另為強化醫院感染管制，指揮中心呼籲收治於醫院隔離病房之疑似或確診病人，應原則由醫院供餐，避免於食品外送平臺訂餐，導致人員頻繁進出之不必要傳播風險，以共同圍堵疫情。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系。

▲長照機構訪客與新進住民應變措施。（圖／指揮中心提供）