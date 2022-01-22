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批蔡英文「對蔣經國態度巨變」　基進黨痛心遺憾：轉型正義開倒車

▲▼蔡英文出席經國七海文化園區開幕，基進黨批民進黨對蔣態度改變。（圖／翻攝基進黨臉書）

▲蔡英文出席經國七海文化園區開幕，基進黨批民進黨對蔣態度改變。（圖／翻攝基進黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文22日出席「經國七海文化園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕典禮，並表示「每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定」，未料卻引起過去曾批評前總統蔣經國獨裁的基進黨不滿。基進黨22日表示，蔡英文忽略蔣經國在白色恐怖時期位居高位、總統任內也爆發多起迫害民主的案件「台灣基進感到痛心與遺憾」。

基進黨臉書表示，近日政府有多起針對蔣經國歷史地位定調的新聞，包括退輔會擴大舉辦懷念音樂會、國史館發布蔣經國資料庫；民進黨籍退輔會副主委李文忠親自執筆退輔會聲明，重新定位蔣經國路線為「反共、革新、保台」，公開肯定蔣經國的「貢獻」，稱蔣經國是「寧靜革命的先行者」。

基進黨強調，今天蔡英文更親自出席以獨裁者為名的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」開幕儀式。總統府稱「團結台灣、化解分歧是蔡總統責任；每位總統的歷史定位，應由人民來決定」。

但昨（21日）在蔡英文出席開幕前，促轉會發了聲明質疑「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」是屬於「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府建議改名或其他配套處置。

基進黨批評，對比過去，民進黨政府對蔣經國的態度巨變，蔡英文身居本土執政的國家元首、民進黨主席高位，不帶批判地為威權時期的獨裁者「站台」，形同賦予威權統治正當性，台灣基進感到痛心與遺憾。雖有促轉會蜻蜓點水式的「提醒」，但自退輔會聲明發布以來，本土政權內部少有人為此事提出質疑與修正，台灣基進難以接受。

基進黨認為，檢視蔣經國的歷史定位不能只聚焦在其總統任內。「頭號殺人魔蔣介石執政期間，蔣經國便身居政府高位，與二二八高雄屠夫彭孟緝同是白色恐怖的『特務頭子』，必須為台灣歷史上的冤魂負責」。更甚者，蔣經國任內爆發美麗島事件、林宅血案、江南案、陳文成命案，斑斑血淚，退輔會這份「只有功沒有過」的聲明，或許是想藉此向現今的國民黨人喊話，但對這些歷史隻字未提，完全忽略過去兩蔣威權時期對台灣民主自由的重大傷害，以及對台灣社會造成至今難以彌補的創傷，更讓人不解的，是稱其為「寧靜革命的先行者」，當作民主化推手，這是對台灣歷史的玷汙與認知錯亂。

基進黨批評，「蔣氏黨國政權統治台灣的唯一方針，即以維繫自身執政地位為第一要務」。認為蔣經國是「解嚴」與「台灣民主化」的推手，是本末倒置、忽視台灣歷史事實。促成台灣民主化的自始至終不是當權者，而是由下而上，由民眾匯聚而成的民主反抗運動，以血淚犧牲迫使黨國政權做出轉變。我們憂慮，當民進黨閣員發布「頌蔣」聲明、總統為以獨裁者為名的文化園區站台，將讓台灣已然龜步的轉型正義進程開倒車。

基進黨表示，呼籲蔡英文，真正要團結台灣、化解分歧，不是向過去的黨國神化靠攏。唯有落實轉型正義的精神，才能真正建構自信的台灣新國族。也呼籲民進黨友隊，在檢視威權歷史及人物功過時，對於威權時期代表人物的紀念、評論，必須更加慎重。應該加速推動轉型正義的進程、及正視對威權時期歷史真相的全面釐清，完成究責、除垢工程，否則威權反撲的種子將永遠深植在歷史的陰影中。

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