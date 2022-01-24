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周末本土衝破百例！3招查「我家附近有無足跡」　地點時段全掌握

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情升溫，3招查詢足跡。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

Omicron變種病毒入侵，傳染力比以往更強、更難預防，近日突然新增大量病例，一個周末就破百例本土確診，民眾擔心病毒已經四處流竄，外出可能不小心和確診者足跡重疊。有3種來自政府或民間建立的網站，可以查詢「確診足跡」或是「病例分布」，確診者去過哪裡一查就知道。

第1種方式是最快最準確的管道，「疾管署官網」有全台的最新足跡，按照縣市分類，用圖表、文字的方式呈現，是第一手資料也最詳細，不過「文字檔」的呈現方式比較難一目了然。

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▲▼ 。（圖／翻攝自COVID-19 確診足跡地圖）

▲用地圖的方式標記。（圖／翻攝自COVID-19 確診足跡地圖）

第2種方式是由g0v社群製作，將官方資料轉換成地圖顯示在Google Maps，每個警示符號都代表確診足跡，點擊可查閱詳細地址、足跡時段以及案號，一看就知道自家附近近期是否有確診足跡。

第3種方式是「口罩地圖推手」江明宗，他曾設計口罩實名制地圖，在全台被廣泛使用，還有好食券地圖、案例分布地圖，這次用台灣地圖的方式呈現，有標記顏色的區域代表有確診者，放大看有各區域的累計確診數，讓民眾知道自己居住的區域有多少病例，不過就少了詳細的足跡。

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