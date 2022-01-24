恐怖錢莊！借10萬要還22萬　強灌養樂多+拍裸照逼還錢

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警分局日前接獲民眾報案，指稱向地下錢莊借款1至10萬，每月30分至120分利息，無力償還時住家被潑漆、丟雞蛋，還強押至山區毆打，強灌養樂多及礦泉水，更強拍女被害人裸照藉以威脅，警方循線逮捕天道盟太陽會幹部、成員7人，依組織犯罪及加重重利罪移送偵辦。

▲暴力討債集團在被害人住家噴漆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，26歲蔡姓男子為天道盟太陽會幹部，涉嫌組成暴力討債集團，先引誘有金錢急迫的民眾借款1至10萬元不等金額，以收取每個月30分至120分利息，被害的借款人無力償還時，就教唆手下去住家丟雞蛋、潑漆噴字「欠錢還錢」。

▼暴力討債集團向被害人住家大門丟雞蛋 。（圖／記者陳以昇翻攝）

更甚的是，還將被害人強押到五股山區毆打，拿強灌6瓶養樂多，及2瓶2公升裝的礦泉水，造成狂吐不止，還有女性被害人遭脫衣強拍私處裸照，藉以威脅散佈，逼迫還款；淡水警分局接獲報案，立即成立專案小組展開調查。

▼被害人遭強灌養樂多、礦泉水，還拍裸照逼還錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經過6個月蒐證，新北地檢署23日指揮淡水警分局及台中市霧峰警分局共同偵辦，分別前往蔡男五股住家及其他6名手下住所拘提到案，起獲山刀1把、電擊棒1隻、刀棍、辣椒水、手機、借據、帳冊、被害人本票等涉案證物，全案依違反組織犯罪防制條例及加重重利罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

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▼警方循線逮捕天道盟太陽會成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）