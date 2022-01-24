快訊／國道一號五楊高架64k「火燒車」火煙狂冒！緊急搶救中 記者黃彥傑／桃園報導 國道一號五楊高架64公里處24日下午發生一起火燒車事故，當時一輛自小客車因不明原因起火，整輛車起火燃燒，消防人員現場搶救中。 ▲五楊高架火燒車。（圖／記者黃彥傑翻攝） ►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶 ET快訊 莫德納最快2天後就來了！ 陳時中：有150萬劑 LIVE／高雄今+8！累計50例 陳其邁最新說明 LIVE／新北全力圍堵病毒 侯友宜最新說明 礁溪長榮鳳凰今增4人確診「2人是工讀生」 感染源仍不明 快訊／高雄疫情擴大「今增8例」 雜貨店母子確診 新冠口服藥今抵台 首批只有「2016人份」 快訊／全國醫院與長照機構 即起「禁止探病」 快訊／口罩令加嚴！ 從桃園擴及到全國 快訊／15例本土「分布3縣市」！ 陳時中：危機還沒過 快訊／不升三級！ 陳時中：維持二級警戒至2/7 快訊／今本土15例！ 礁溪長榮鳳凰「再增4員工確診」 快訊／國道1號五楊高架「火燒車」！ 濃煙狂竄 LIVE／雙北急追感染源 陳時中最新說明 快訊／北市公布「高風險4地點」！ 急尋足跡重疊者 快訊／新竹增13處足跡！ 連4天去高賓大旅社 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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