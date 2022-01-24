快訊／國道一號五楊高架64k「火燒車」火煙狂冒！緊急搶救中

20歲賴姓男子23日凌晨駕駛BMW轎車，載著1名男姓及2名女性友人，行經桃園區成功路三段一處轉彎，疑因天雨路滑加上路況不熟，不慎失控衝入10餘公尺深谷中，對向車輛行車記錄器錄下，車內男子大喊一聲「臥槽」該BMW就消失在視線中，所幸車輛被樹木擋住，否則掉入深逾200米谷中，後果不堪設想，但車輛仍摔得不成車型，警消迅速救援將受輕傷2女及賴男等4人救起。