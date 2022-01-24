「臥槽」一聲BMW消失了！過彎失控墜谷　大樹救命「底下200米深」

記者楊熾興／桃園報導

20歲賴姓男子23日凌晨駕駛BMW轎車，載著1名男姓及2名女性友人，行經桃園區成功路三段一處轉彎，疑因天雨路滑加上路況不熟，不慎失控衝入10餘公尺深谷中，對向車輛行車記錄器錄下，車內男子大喊一聲「臥槽」該BMW就消失在視線中，所幸車輛被樹木擋住，否則掉入深逾200米谷中，後果不堪設想，但車輛仍摔得不成車型，警消迅速救援將受輕傷2女及賴男等4人救起。

▲BMW轎車瞬間衝下深谷中。（圖／民眾提供）

▲所幸轎車有樹木擋住。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局昨日3時40分許接獲民眾報案，指稱桃園區成功路三段，有輛自小客衝出邊坡墬入山谷中，轄區青溪派出所立即與桃園交通中隊，偕同大有消防分隊火速趕往救援。

▲但整部車已摔得不成車型。（圖／桃園警分局提供）

該車輛跌落約10餘公尺被樹木擋住，並未繼續掉下深逾200米深谷，員警立即封鎖該路段進行交通管制，並配合消防救難人員下到山谷中將自小客兩名女性乘客救援上來送往醫院治療，所幸兩人均受輕傷(擦挫傷、瘀傷)，另一名男子則未受傷，經警方對賴姓駕駛實施酒精測試為0，經瞭解係因夜晚天色昏暗加上天雨路滑，加上對於路況不熟，不慎打滑發生意外。警方呼籲汽機車駕駛，夜間行經山路務必減速慢行，以維護行車安全。