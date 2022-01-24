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社會 社會焦點 保障人權

屏東新園偏僻巷弄藏賭場　2隻鬥雞+17萬賭資被查扣

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將至，職業賭場又開始活躍，屏東縣警局日前動員大批警力，於新園鄉光復路某巷子內空地破獲「鬥雞」職業賭場，當場查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，查扣賭資新臺幣17萬6仟元，以及「鬥雞」2隻，詢後均依賭博罪移送法辦。

▲▼屏東警方破獲「鬥雞」賭場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方破獲「鬥雞」賭場，帶回主嫌與賭客共26人。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東警方破獲「鬥雞」賭場。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警方日前接獲線報，表示在轄內有職業賭場出沒，經派員查訪後掌握賭場位置，警察局刑事警察大隊會同東港警分局員警，於111年1月23日11時許前往新園鄉光復路某偏僻巷子內空地，以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處奔逃，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲「鬥雞」職業性賭場，當場查獲51歲張姓主嫌、鬥雞裁判48歲鄧嫌、66歲佘嫌等3人及賭客23名共26人，並查扣賭資新臺幣17萬6仟元、鬥雞2隻、計時用碼錶、簽注單、鬥雞籠及鬥雞鐵圈等相關證物，經偵詢後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

「111年度加強重要節日安全維護工作」於1月24日起跑，縣警局長劉印宮表示，農曆春節將近，警方取締不法無假期，不論春節或平日，都不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生之其他社會治安事件；另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關110檢舉，共同為社會治安努力，讓民眾能「安居樂業」過好年。

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