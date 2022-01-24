今北部轉濕涼　週五起鋒面＋冷空氣陪過年！低溫14度時間點出爐

記者許維寧／台北報導

今天（1/24）又受東北季風增強和華南雲雨區東移影響，中央氣象局預報員林定宜表示，今天各地降雨機率增加，北部、東半部均有短暫雨發生，中部地區、南部山區也有局部短暫雨，其他地方雲量增多，建議民眾出門都要攜帶雨具。氣溫方面北部和東北部亦轉涼，其他地區早晚同樣較涼，各地清晨低溫約16至19度，北台灣白天高溫19至20度，中部和花蓮22至23度、南部則仍可來到24至27度。

▲氣象局表示，週五東北季風再增強，預計週六北部有機會下探14度。（圖／記者李毓康攝）



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林定宜表示，週二、週三（1/25、1/26）則持續受東北季風影響，降雨偏向迎風面為主，雨勢相較今天會稍微趨緩，但東半部仍有局部短暫雨發生，北部也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。另外，週二中部山區也有零星短暫雨。

林定宜說，週四（1/27）雖然東北季風減弱，但東半部持續有局部短暫雨，北部、恆春半島、南部山區也會有零星短暫雨發生。週五（1/28）開始又受鋒面接近和南方雲系北移影響，水氣再增加，東半部持續有短暫雨發生，北部、南部、中部山區屆時都有局部短暫雨，是本週水氣較多的一天，其他地區則為多雲。週六（1/29）則又有一波東北季風南下，北部、東半部迎風面持續轉有雨。

不少民眾關心過年時候的天氣狀況，林定宜談到，除了週五的鋒面影響外，週六（1/29）則又有一波東北季風南下，北部、東半部迎風面持續有雨，目前預計東北季風會影響至年初二，期間迎風面有雨，北部和東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

林定宜也說，週五前北部氣溫約在16至22度，但週五後隨水氣增加和東北季風影響，氣溫則會降至14至19度；中部週五前16至26度，週五後則為15至24度；南部週五前18至28度，週五後則為15至26度；東部週五前18至23度，週五後為17至21度。氣象局預測週五影響台灣的冷空氣強度仍為「東北季風」，不排除冷空氣強度再調整，但目前預報時間尚早，還要持續觀察。