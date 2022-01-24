地檢署採視訊開庭...毒蟲還沒交保竟溜回家！戒護警出大包慘了

記者張君豪／台北報導

台北市大同警分局22日晚間發生一件逮捕到案毒蟲逃離警局案件！根據大同警方表示，當天下午執行一件販賣安非他命刑案逮捕行動，總計帶回4名涉案人，偵辦過程本來要移送台北地檢署複訊，但因近來新冠肺炎（COVID-19）疫情趨嚴，地檢署檢察官指示改採視訊方式召開偵查庭，其中一名蔡姓男毒蟲 （45歲）訊後檢察官裁定3萬元交保，但他未完成交保程序就自行返家，警方火速在30分鐘內將他帶回警局。

▲蔡姓毒蟲22日晚間遭大同警方逮捕，視訊開庭後卻自行離開分局涉嫌逃逸，半小時內遭警方逮回。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，蔡姓犯嫌當天19時10分到案，在警局偵查隊內接受檢察官視訊偵訊，訊後檢察官因要詢問相關人等並裁定交保金額，請他在拘留室外等候，19時45分左右，蔡嫌卻誤認檢警偵訊流程結束，就自行走出分局返家。後來大同偵查隊偵辦刑警發現蔡嫌失蹤，立刻通報勤務中心發動圍捕。

警方調閱監視器擴大搜尋，發現蔡嫌「以為可以回家」，偵訊完後就離開分局，並真的回家休息。大同分局偵查隊在20時15分將他逮捕歸案，並追訴蔡男逃脫罪嫌。另外，針對人犯疏縱案件，當時負責在偵查隊偵訊室外支援戒護人犯勤務的民族派出所警員也因未察覺蔡男自行離開，事後遭大同分局督察組依觸犯疏縱人犯罪嫌移送台北地檢署。

據了解、台北地檢署當天部分刑案移送改採視訊偵訊進行，疑因當天有涉案外籍移工驚傳確診、需要隔離觀察，地檢署方面為求全面清消並避免疫情擴大，才會將部分開庭改為視訊偵訊方式進行；大同分局允諾後續會加強案例教育、內部管理避免類似情況發生。

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