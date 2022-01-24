大掃除把握這兩天　小年夜冷空氣南下！北部探12度恐冷到初二

記者許維寧／台北報導

今天（1/24）開始未來一週將有兩波鋒面影響台灣，周三、四兩天陽光有機會露臉，本週五（1/28）開始水氣明顯增多、天氣不穩，週日（1/30）小年夜當天將有一波強冷空氣南下，一直到年初二均偏冷，北部低溫下探12至14度，空曠地區則可能更低。

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▲民間單位天氣風險公司預測，除夕到初二北台灣均偏冷。（圖／記者李毓康攝）

天氣風險公司總經理彭啟明表示，週五預計新的一道鋒面將在中國南方建立、水氣顯著增多，菲律賓附近的低壓系統也將發展提供更多水氣。預計週五、週六兩天，全台天氣將轉為不穩定，降雨機率顯著提高，但變動度也很高，提醒民眾多加留意。

彭啟明分析，鋒面過後週日小年夜開始將有波強冷空氣南下，預期除夕、初一或到初二都是偏冷的情境，北部低溫下看12至14度間，空曠地區溫度可能更低，氣溫會和目前有顯著落差，也建議返鄉過節的民眾可先準備冬衣。預計這波低溫偏乾冷，但北部、東部迎風面仍偶有陣雨，中南部則相對晴朗，但需留意空曠地區仍有低溫機率。

但中央氣象局則預估，週五後隨水氣增加和東北季風影響，預計北部氣溫則會降至14至19度，中部週五後則為15至24度，南部15至26度，東部17至21度。氣象局預測週五影響台灣的冷空氣強度仍為「東北季風」，台北市最低溫約14度，但不排除冷空氣強度再調整，只是目前預報時間尚早還有很大的變動空，仍要持續觀察。

另外，彭啟明也分析，今天台中以北到東半部有大片雲系、持續有雨，這週天氣較為穩定的時間點約在本週三、週四，屆時雲量減少，北部或西半部將有陽光出現，轉為多雲到晴，北部溫度也會略回升一些，特別是在周四，預計會是最舒適的一天，北部的高溫都有機會突破20度以上，建議民眾可多加利用進行年前整理、打掃。但由於此時已轉為偏東風，東半部雲量較多，雖然西半部已轉晴朗，但仍是偶陣雨的天氣型態。