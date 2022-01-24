新竹男酒駕撞整排機車！「無差別減速」落跑　慘墜5米深溪床　

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1名曾姓男子（46歲），23日晚間在竹北市酒後駕車，先是撞倒路旁機車，肇事後非但沒有停車，還加速往前衝，整輛車高速飛進豆仔埔溪中，四輪朝天翻覆在5米深的河床上，新竹縣消防局立即前往救援，將昏迷的曾男送醫救治；至於後續相關責任，尚待警方釐清中。

▲行車記錄器拍下曾男駕駛的休旅車，就這樣衝入溪中，整輛車四輪朝天在溪底，曾男也昏迷送醫 。（圖／翻攝自新竹爆料公社，下同）

據李姓目擊民眾表示，23日晚間開車行經竹北市勝利八街時，發現前方銀白色休旅車直接穿越路口，撞斷護欄後就這樣衝入旁邊的豆仔埔溪中，整個過程都被行車記錄拍下PO網，並表示「如果我快個幾秒到路口，在下面的可能就是我了！」

新竹縣消防局表示，接獲通報後立即前往現場，抵達時發現1輛休旅車四輪朝天翻覆在溪底，駕駛昏迷受困車內，警消合力將他拉出，身上還飄散著濃濃酒氣，救護人員趕緊將他送往醫院救治，所幸沒有生命危險。

經抽血檢測後，發現曾男酒精濃度高達1.0毫克；不少網友也表示「可惡，又是酒駕」、「再喝啊！哈哈」、「想游泳啊」、「浪費社會資源」、「還好沒撞到人」…等；幸好事發時沒有人在機車上，未釀成更大傷亡，至於詳細責任歸屬，還需做進一步釐清中。

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