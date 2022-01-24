國1南下316K車禍慘照曝！上班時段塞爆　槽車丙烯腈幸未洩漏

▲國道1號南下316K處，24日清晨6時17分發生砂石車與槽追撞車禍，幸好裝載丙烯腈的槽車未發生車體破裂洩漏，惟砂石車油箱有漏油情況，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下316K處，24日清晨6時17分發生砂石車與槽追撞車禍，幸好裝載丙烯腈的槽車未發生車體破裂洩漏，惟砂石車油箱有漏油情況，經通知槽車公司派員抽走丙烯腈，另車運走，高工局抽光砂石車油箱之油料，幸無人員傷亡，肇事原因及相關責任全案由國道警局四大隊調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於24日上午6時17分許據報，國道1號南下316K處，發生砂石車與槽追撞車禍，馬上出動安定、鹽行共5車10消前往搶救，119另通報國道警察第四大隊、台南市環保局、環境事故應變小組派員查處。

上午6時46分許，安定車組到達現場，初步勘查現場無人員受傷受困，槽車裝載丙烯腈未洩漏，但砂石車油箱有漏油現象。上午7時10分許，高工局人員到達，協同一起處理車輛漏油，由高公局人員將油箱的油抽光，無漏油情形。而裝滿丙烯腈的槽車，已由台塑已派車前往現場，將丙烯腈抽至另車載走。

國道警察第四大隊指出，一部由50歲陳姓男子駕駛砂石車，於24日上午6時17分許，在國道8號台南系統入口匝道匯入國道1號主線車道時，疑似因操作不當擦撞行駛外側車道之由47歲張姓男子駕駛的槽車（載運危險物品丙烯腈）及另一部54歲林姓駕駛的自小客車而肇事，幸好槽車未發生洩露情況。

案發後國道警察第四大隊立即派員前往交管及勘查測繪蒐證，本事故各車駕駛人酒測值均為0，無人員受傷，肇事原因目前由國道四大隊新市分隊調查處理中。

第四大隊說明指，現場因事故車輛有衝越中央分隔島，目前南向車道占用內、中線，北向車道占用內線，因逢上班尖峰時間，造成事故後方持續回堵，預計現場處理時間較久，建議用路人北向由永康交流道離開國道1號，改走平面道路至安定交流道再上國道1號；南向由安定交流道或是轉由國道8號離開國道1號。第四大隊呼籲用路人，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，與前車保持安全距離，注意車前狀態，以維自身及他人行車安全。