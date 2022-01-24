過年能返鄉？醫勸「這4題先自問」　防疫懶人包一次看

▲每年過年國道必塞，醫師分享返鄉防疫懶人包，上路前先看。（示意圖／記者陳家豪攝）

記者李佳蓉／綜合報導

再過不到一週將進入農曆春節，國人準備回家過年，與好久不見的親友團聚，但眼見近日本土多點爆發，還在猶豫要不要返鄉嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒分析，過年返家先問自己「這4個問題」，加上外出用餐謹記6步驟，就能保一家平安開心過年。

過年返鄉，黃軒醫師要你上路前請自問這4問題。首先「車程會超過2小時嗎？」長途車程膀胱可能裝不少尿液，正常人平均2小時會小便一次，若想上廁所，務必全程佩戴口罩，使用前先清潔馬桶座，沖水前先放下馬桶蓋，上完廁所請用肥皂洗手，「你真的不知道，前面一個人的糞尿中有新冠病毒呢！」

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再者則是「車程會超過4小時嗎？」黃軒說，此時胃開始空空、出現飢餓感，想找餐廳/超商脫下口罩進食。他也分享「66大順用餐法」，包括實名登記，要量體溫；離席前後，戴上口罩；用餐前後，勤消毒手；卸下口罩，安靜用餐；不宜挪移，隔離用板；踏出餐廳，再次洗手。

▲黃軒提醒，不宜挪用隔板。（圖／記者謝盛帆攝）

「不能保持安全距離？」黃軒請大家隨身多攜帶一個口罩，因為長途車程或遇風雨，口罩很快就濕了即失去保護力。也要隨身攜帶酒精消毒雙手，因為人們總是不自覺地愛到處亂摸，只要上下車就要洗手消毒。

最後則是自問「你打疫苗了嗎？」黃軒說，愛家人請不要把病毒帶回家，一路上禁交談、禁飲食、戴口罩、勤洗手，以助安全抵達家門外，也別忘了快去打疫苗。根據新英格蘭醫學期刊研究報告，無論打AZ或BNT，可減少40～50%家庭傳播。