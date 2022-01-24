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醫揭Omicron「4個超級特質」：阻斷傳播超難！釀本土大爆發

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師分析Omicron具有4個超級特質，快速傳播難以阻斷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

疫情南北燒！中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布國內新增52例本土，其中桃園亞旭電腦群聚相關累計確診已達百例，台北、新北、宜蘭及新竹也有新增病例。Omicron已入侵社區釀爆發，高傳播力令人憂心，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅指出，Omicron具有「4個超級特質」，使其能夠橫掃全球。

桃園及高雄本土疫情不斷擴大，市長鄭文燦、陳其邁皆宣布，考量到Omicron變異株傳染力強，而且傳播速度快，若民眾出現「呼吸道症狀」，一律都要採檢或進行快篩。

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Omicron來勢洶洶，造成近日本土確診病例大爆發，台南市立安南醫院醫療副院長、腸胃科醫師許秉毅在粉專《吃病》分享Omicron的4個超級特質：

1.傳播速度「超級快」
英國研究報告顯示案例倍增時間為2天；南非研究報告則指出，Omicron案例倍增時間為3.4天。

2.阻斷傳播「超級難」
由於Omicron從感染到發病只需2～3天，且發病前即具傳染力、潛伏期極短，往往感染者被匡列時已將病毒傳播出去。目前研究顯示，Omicron的「基本傳染數R0值」大於3；而原始種新冠病毒疾病潛伏期為5天，因此感染者被匡列到隔離時，尚未將疾病傳播出去。

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Omicron症狀輕微像感冒，住院率及死亡率皆低。（示意圖／達志影像／美聯社）

3.需住院率「超級低」
大多數受Omicron感染者沒有症狀或只會發生喉嚨痛、流鼻水、發燒，很少會有呼吸困難或因病情嚴重需住院。加拿大一項涵蓋6312名染疫者之研究顯示需住院率僅0.33%；丹麥統計785名染疫者研究顯示，需住院率1.2%；蘇格蘭發現在23840名染疫者中，住院率僅0.06%，整體而言，平均住院率為0.15%。

4.疾病死亡「超級少」
加拿大研究顯示，6312名確診者無人死亡；丹麥785人確診者中無人死亡，死亡率小於0.02%。但也因為死亡者少，導致病毒得以經由存活者不斷傳播。

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