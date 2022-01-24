春節升三級警戒？　陳時中：這兩三天是關鍵

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情延燒，行政院長蘇貞昌23日視察指揮中心，對於是否升為三級警戒，他表示「戒慎但不用恐懼」。至於春節期間是否可能提升疫情警戒，指揮官陳時中則在記者會上回應，一切都得看這兩三日採檢狀況，但目前沒有大規模改變。

指揮中心22日宣布加強春節期間防疫措施，包含宗教祭祀活動，禁止人潮擁擠且無法分流的遶境活動、搶頭香，禁止政治人物跑攤，且雙鐵等交通運輸禁止飲食，即日起要求餐廳落實實聯制，違者將禁止提供內用。不過，疫情警戒仍維持二級。

蘇貞昌23日中午臨時新增行程赴指揮中心視察，外界關心防疫是否升級，他表示，Omicron傳播非常快速，但傾向輕症、無症狀，台灣也是一樣，呼籲民眾「戒慎但不用恐懼」，將盡力延緩傳播速度，讓社會安定。

至於春節期間是否可能提升疫情警戒？陳時中23日下午在記者會上指出，一切都得看這兩三日的採檢狀況，目前並沒有大規模改變，「但滾動式檢討是必然的」。

對於要不要減少返鄉？陳時中回應，生活總是要過，跟家人團聚也是非常重要的一環，但也不用刻意往人群多的地方跑，這些基本的個人防護要做好，把疫苗打好也是很重要的事情。