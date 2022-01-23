西堤群聚案「已得到教訓」　陳時中再籲嚴守實聯制：辛苦但要配合

▲指揮官陳時中表示，社會已經從餐廳群聚案得到教訓，實聯制雖然辛苦但請民眾務必配合。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

日前因染疫移工赴西堤餐廳用餐，但因為未掃描實聯制，導致無法及時匡列接觸者造成疫情蔓延。指揮中心今天（1/23）下午召開例行記者會，指揮官陳時中再次苦口婆心呼籲，日前外界一直有人呼籲，沒有疫情時實聯制很浪費，但又發生本土案例時又認為實聯制沒有落實，如今社會已經得到教訓、也知道後果，還是告訴民眾辛苦了，但請務必配合。

指揮中心今天下午舉行記者會，媒體提問，餐廳要求嚴格執行實聯制，大賣場等是否也會比照嚴格辦理？陳時中表示，過去一直堅持實聯制作法，但都是鼓勵性質，沒有強迫沒做到就要處分。但若民眾足跡跟確診者重疊，把實聯制作好就會收到相關警訊，是保障自己也是保障他人，所以才一直呼籲謹守實聯制，有什麼狀況才能立即通報掌握，實聯制的意義就是如此。

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有鑒於日前出現不少檢討實聯制的聲浪，多認為實聯制過於浪費。陳時中也說，沒有本土確診時各界覺得浪費，但有本土確診時卻又討論為何沒有落實。從餐廳的染疫個案已經得到教訓、也知道後果，若染疫的2人沒漏網，也許疫情可能相對緩和。

陳時中指出，在餐廳脫口罩吃飯，若有確診者引發的疫情可能比較嚴重，但若能及時匡列也許就不會擴大，因此才會要求餐廳嚴格執行，「大家辛苦了，但請一定要配合。」