到哪才能打第1、2劑疫苗？　莊人祥1張圖馬上查「隨到髓打站」

▲1張圖看哪有隨到髓打站。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

不少民眾緊張到底要到哪才能打到第1、2劑疫苗？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23日）表示，只要看一張圖就可以清楚知道，哪裡有隨到髓打站。

莊人祥說明，以前大致上用地圖查詢，也就是沒預約系統時，各縣市的1、2和3劑都可接種，但現在變成有預約系統後，1、2劑的資訊比較困難尋找，現在有類似做法，可到外網上面，最上方有新冠肺炎專區，只要點進去，「可選新冠疫苗」，再從該格裡點下去，可看到新冠疫苗接種院所，接著再點可看到2選項。

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莊人祥表示，第一個是 Covid-19疫苗接種院所地圖，是大家較熟悉的方法，下面有個Covid-19疫苗接種院所，點下去後會出現20幾個選項，如果大家想知道哪些縣市有隨到隨打站，尤其是下週哪些縣市有提供這些資訊，就是點第1個各縣市在院外隨到隨打接種站資訊，至於想更清楚這些縣市第1、2劑或追加劑相關接種資訊，有建立各縣市接種院所，衛生局都會將資訊建立此連結上，大家可上去查。

另外，莊人祥指出，有些人在國外無論打了1劑或2劑疫苗，回國後可在衛生所登入接種資料，先前預約系統沒有將這些資料放進去，這些人最近是沒辦法接種的，不過在21期之後會將這些人納入資料庫，因此只要接種2劑也符合資格，都可預約。

莊人祥透露，21期疫苗預約時間是1月26日至28日，從2月7日至2月13日開始接種。