蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

▲行政院長蘇貞昌（右）視察指揮中心。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國內22日新增82例本土案例，創下今年新高，行政院長蘇貞昌23日也親自視察指揮中心。據指出，指揮中心指揮官陳時中也啟動保全醫療體系的五項應變措施，包括確診個案輕症分流至加強版集中檢疫所照護、放寬舊案提前解隔條件等。

蘇貞昌23日中午在陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，視察嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心。

知情人士指出，陳時中已啟動保全醫療體系五項應變措施，包括確診個案輕症分流至加強版集中檢疫所照護，分別為劍潭、泰山、龜山三所約450間左右；以及專責病房2人1室、提升收治量能，全國負壓及專責病床共4000多床，目前空床近3000床，佔床率約26%。

另外，還有放寬舊案提前解隔條件，加速床位周轉；全國25家（準）醫學中心專責收治高風險及重症兒童確診病例；傳染病醫療網及專責醫院完成春節應變準備，因應疫情變化召回醫護人力隨時支援待命等。

蘇貞昌受訪時則表示，Omicron病毒傳播非常快速，瞬間全世界都變成Omicron病毒，「它的特性是傳播快速，但是都比較是輕症、甚至於無症狀，台灣的情形也是一樣」，呼籲全體國人同胞「戒慎不必恐懼」。

蘇貞昌強調，政府用盡一切的努力，就是希望延緩Omicron病毒傳播的速度，讓社會能夠安定，而他也要特別呼籲國人同胞，從外國各種實證經驗看來，「越有打疫苗越能減輕症狀、越能增加保護力」。

蘇貞昌也呼籲，所以還沒有打疫苗的國人同胞，請盡快施打疫苗，「打了二劑、甚至要打三劑，還沒有打的，都盡快施打疫苗」，不僅會增加自己的保護力，也可以保護整個家庭社會。