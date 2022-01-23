記者會「燒聲」引憂心　陳時中揭原因：指揮中心同仁也睡得少

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情持續升溫，許多縣市都已出現確診者，中央及各地方政府也全力疫調，盼能讓民眾可安心過年。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）召開疫情記者會時，聲音卻稍顯低沉，也引起在場媒體關心。不過，他表示，這幾日都在監測疫情，包含指揮中心的同仁們也都睡得很少，所以聲音聽起來較為低沉。

全台至少有5縣市出現確診者，其中又以桃園及高雄最為大宗，包括亞旭電腦和高雄港埠群聚案。近期接連爆出超過50例的本土個案，也讓地方政府及中央單位加大匡列及疫調的腳步。

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陳時中在今日召開疫情記者會時，可能也因這幾日的疲累，聲音較為低沉。現場媒體也關心詢問，是否有小感冒。他則說「這是個人就醫資料我們就不宣布，不過跟你透露一下沒有」。

陳時中坦言，這幾天確實在監測疫情，要跟地方保持密切聯繫，包括指揮中心的同仁們也都睡得很少，因此聲音有點低沉。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增52例本土病例，當中絕大多數是與桃園亞旭電腦群聚相關，也有部分屬於高雄港相關。本土疫情一開始從北部，桃機清潔員、手推車員與照服員家人一路燒到聯邦銀、西堤，直到亞旭電腦工廠個案大爆發，一夜增加60名工廠人員確診，目前相關確診本土超過200例。

桃園部分今再增32人確診，其中30例與遠雄自貿園區有關，目前該園區已有100人染疫；高雄港埠群聚今日則新增15例確診，累計至目前為止已有42例。