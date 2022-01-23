近2年來第一台女！她隻身飛多倫多　頂0下低溫贏得IFBB pro職業卡

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女舞者經歷男友拳腳相向、劈腿的痛苦後，前年因緣際會接觸了健身，她舉起了啞鈴放下一切苦惱，苦練了6個月身材大進化，先是在2020年贏得全國健身健美錦標賽冠軍，去年底更在加拿大多倫多贏得了IFBB pro職業卡，也是近2年唯一一個在歐美國家比賽中得到職業卡的台灣女生。

▲Liz隻身飛往多倫多比賽，成功拿下職業卡！（圖／Liz提供）

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●疫情帶來的新人生

現年30歲的Liz（本名：林沛芬）身材姣好氣質優雅，原本擔任活動公司助理，是負責接案並演出的專業舞者，2020年因新冠肺炎爆發慘被裁員，含著眼淚回到三重的租屋處，怎料房東打算把房子收回，請她重新找地方住，雖然運勢極低，Liz仍希望透過運動維持體態，後來接觸到教練，也開啟了健身之路。

▲Liz分享自己的過去，以及飛到國外比賽贏得職業卡的歷程。（圖／記者陳雕文攝）

到了2020年10月，一邊兼差夜店舞者、一邊刻苦訓練的Liz成功贏得全國健身健美錦標賽冠軍。讓她更堅信自己的決定是對的，開始把目標放遠，「要拿到IFBB PRO職業卡」，接著又開始了魔鬼訓練、飲食控制。

Liz表示，原本在2021年是打算要參加日本的比賽，結果因為疫情的關係計畫被打斷，其實心裡很失落，還在猶豫下一步的時候，我的教練說，「其他國家還可以比賽，既然準備好了，就出去吧！」機著拿卡出來刷了飛往丹麥、多倫多的機票！

▲Liz練出神級體態。（圖／Liz提供，JD Studio Taipei攝影）

●適應不良

就這樣，Liz趕緊整理心情飛往丹麥，但她沒想到丹麥會這麼冷，而且住的旅館除了床以外甚麼都沒有，她趕跑去賣場買了電鍋想煮飯跟雞胸肉，結果回到旅館，插電後發現電鍋不能用！她只好再跑去買熱水壺來代替電鍋，把要吃的每一餐都先煮好備著。

▲Liz到丹麥比賽時，只能用熱水壺煮飯以及雞胸肉，接著放在窗邊，靠室外超低溫冷藏。（圖／Liz提供）

Liz無奈地說，雖然沒有冰箱，但當時丹麥室外溫度都在零下，所以我把煮好的肉跟飯放窗邊就能冷藏。但是到了比賽現場，因為要穿比基尼，而且會場的大門是開的，我穿高跟鞋但腳趾頭已經完全凍僵，這場的比賽狀況非常差，而且賽後餓到爆炸，外頭卻沒有東西可以買來吃，整個心情超級沮喪。

●振作

但Liz沒有難過太久，再次收拾行李前往多倫多，她慢慢適應低溫並不斷鼓勵自己，都已經出國比賽，就是要拿出最好的一面讓評審看！上台時，她充分展演身體的肌肉曲線，等待評審宣布時，她開始放空，「我當時臉部表情已經快僵掉，因為要一直維持笑容」，聽到自己的名字被喊出來時，Liz嚇了一跳，她難以置信自己真的成功拿到職業卡了，「我走出去領獎時還差點軟腳」。

▲面對國外眾多好手，Liz脫穎而出得到職業卡。（圖／Liz提供）

Liz表示，她回到在旅館後呆坐了一天，感覺魂魄還沒回到自己身上，還停留在上台的記憶，不知道是喜悅還是驚嚇，好一陣子都還無法接受拿到職業卡的事實，回台隔離期間開始正常飲食，才慢慢回過神來。Liz說，現在把目標放在奧賽（奧林匹亞），之後應該會更頻繁往國外跑，要參加更多職業賽來累積實力。

●拿到職業卡以後

IFBB職業選手「超級熱狗王」提到，在國外（比方韓國）取得職業卡的選手，普遍受到各界的重視，生活會過得很好，月薪輕輕鬆鬆超過20萬，只要專心把選手的角色扮演好即可。

▲▼超級熱狗王分享。（上圖／記者陳雕文攝、下圖／超級熱狗王提供）





Liz則說，未來想把從國外學到的知識帶回台灣，希望能幫助國內的愛好者更上一層樓，有了職業卡是得到了國際聯盟的肯定，發展性都會更高也更好（比如：收入、名聲）。

IFBB pro聯盟旗下有許多賽事，以職業賽來說，奧林匹亞是全世界最大、最具名氣的職業賽，不過台灣目前尚無選手參賽。IFBB台灣區推廣員洪愷臨指出，奧林匹亞參賽資格為世界前10名，因此職業選手必須於世界各站職業賽爭取積分，且維持在世界前10名，才能進入奧林匹亞賽事大門。

※所謂的IFBB是國際健美聯合會的簡稱，又區分出IFBB國際總會(IFBB international /Elite)與IFBB職業聯盟(IFBB pro league/NPC)，於2017年開始所有名為Olympia 的比賽，無論職業賽或是業餘賽都是IFBB pro league所舉辦。